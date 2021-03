RUKOMETAŠICA DRAGANA CVIJIĆ: Turnir karijere je pred nama!

Dragana Cvijić biće spremna za olimpijske kvalifikacije koje će se od 19. do 21. marta održati u Đeru! Srpska reprezentativka, jedna od najboljih na svetu na poziciji pivotmena, od novembra je van terena nakon operacije kolena, a tromesečni period oporavka je iza nje. Članica rumunskog ĆSM Bukurešta naći će se u sastavu svog kluba u prvom meču osmine finala EHF Lige šampiona sa nacionalnim rivalom Vlčeom:

- Imala sam težak period, bila je to druga operacija na istom kolenu u tri meseca. Ista povreda. Dosta sam se mučila dok sam igrala, igrala povređena posle prve operacije i morala ponovo. Doktor mi je rekao da ću biti van terene tri meseca i tako i jeste. Imam iza sebe čitavu nedelju odrađenih treninga sa timom, koleno ne reaguje, ne otiče, dobro se osećam, ostaje mi da uđem malo u rukomet i vratim se – kaže Dragana, koja iza sebe ima čak sedam zahvata na kolenima u karijeri.

ĆSM Bukurešt čeka veliki izazov, dvomeč sa Vlčeom za prolaz u četvrtfinale EHF Lige šampiona.

- Igrali smo pre desetak dana, imali smo problem sa koronom, desilo se da su sve igračice zarazile posle par dana, samo nas 4-5 nije. Imali smo problema sa treninzima, bilo je dosta lufta sa 3-4 igračice na terenu. Ove nedelje nije bilo uslova za bilo kakav rad. Nisam se ni spremala za prvu utakmicu, cilj mi je da odigram tu drugu i da budem spremna za kvalifikacije. Neću da lažem ni sebe, ni klub. Verujem da ćemo ih pobediti. Biće nam lakše u Ligi šampiona nego u domaćem prvenstvu. Ne smemo da ih potcenimo, dobro znamo kako igraju i koliko su motivisane kada igraju protiv Bukurešta. Moramo da uđemo čiste glave, odigramo kvalitetno i pobedimo u gostima. Sada je svejedno gde igraš, publike nema, inače bi to bio veliki plus za njih, jer dobro znamo kakvo je gostovanje kada se ide tamo.

Koji su ciljevi Bukurešta ove sezone?

- Želimo da izborimo plasman na Final4 Lige šampiona i da uzmemo domaću titulu. Dve godine nam izmiče. Plasman na F4 bio bi ravan osvajanju EHF Lige šampiona. Od kako sam u Bukureštu nismo se plasirali, prošle sezone je bila korona, a prve smo stali u četvrtfinalu. Nadam se da ćemo probiti barijeru.

Na kraju sezone vraćaš se u ljubljanski Krim gde je i počela tvoja internacionalna karijera posle Crvene zvezde…

- Mislila sam da je to najbolja odluka za mene u tom trenutku. Operisala sam se, nije bilo dobro. Trener mi je rekao da me ne želi u sastavu za narednu sezonu. To je definitivno najteži dan u mojoj karijeri, najteži trenutak, iako sam rekla da ću igrati povređena do kraja, a mogla sam da se operišem. Pre toga sam bila u Ljubljani, rekla im da imam probleme, ali svejedno, rekli su da me žele u timu i pored toga. Istog trenutka, bez obzira šta će se desiti u Bukureštu, rekla sam da je to to posle takvog njihovog postupka. Plan je i da se uloži više, da se proba da se napadne F4. Trener je jako dobar, igra se u određenom sistemu, kako sam i igrala do dolaska u Bukurešt. Uvek sam znala kako se i šta radi, a to ovde nije bio baš slučaj. Dosta trenera se menjalo, čak i u sred sezone i bilo je teško da se nešto više uradi. Možda je i to posledica što nismo puno napravili, osvojili jedan Kup, ali to nije tako važno. Imali smo dobre igračice, ali igrali smo kriminalno. Mnoge devojke su odlazile jer nisu mogle da se snađu u toj situaciji. Kada postoji system, onda je mnogo lakše. Prelomila sam za Krim, jer znam da igraju dobro, rade dobro i to je najviše zainteresovalo. Kada je system dobar onda može dobro da se funkcioniše i da se naprave dobri rezultati.

VELIKA ŠANSA ZA SRPSKI RUKOMET

Reprezentacija Srbije će se od 19. do 21. marta boriti za plasman na Olimpijske Igre u društvu selekcija Mađarske, Rusije i Kazahstana.

- Biće jako zanimljivo, teško je bilo šta prognozirati. Rusija i Mađarska su se okupljale i posle EP u Danskoj jer reprezentativke igraju u domaćim klubovima, mi nismo, nemamo uslova za to, ne možemo da odemo iz klubova. I Rumunke su se okupljale, to je zlata vredno, samo devojke da se vide između sebe, drugačiji je osećaj. Pred nama je veliki izazov, dve teške utakmice. Biće jako teško suprostaviti se Ruskinjama, igraju na visokom nivou. Glavna utakmica za nas je Mađarska, da ih dobijemo i izborimo plasman u Tokio. Tu smo sa kvalitetom, odlučivaće jedna lopta. Imali smo neslavan rezultat u Danskoj sa njima, ali to ništa ne znači, imali smo problema sa koronom i drugim stvarima. Pre toga smo ih pobedile u Koreji. Idemo na sve ili ništa. Najvažniji turnir i utakmica karijere je pred nama. Ja to tako gledam, do sada nismo stigle ovoliko blizu Olimpijskih Igara. Želimo da produžimo priču o ženskom rukometu u Srbiji i da zainteresujemo neku novu decu za naš sport. Teška je situacija, plasman u Tokio bi mnogo toga popravio. Odlučivaće dnevna forma, sve ostalo pada u vodu. U dva dana se sve dešava. To vam je kao na Final4 turnirima Lige šampiona kod muškaraca gde svašta može da se desi. Ako budemo dovoljno želele, napravićemo rezultat. Sve je do nas. Možemo puno da dobijemo iz svega. Svejedno je da li igramo u Đeru ili Nišu ako nema publike. To će biti peh za Mađarice jer su očekivale pune tribine. To je katastrofa za sport. Nemam želju da gledam ništa kada vidim prazne tribine. Sport više nije isti, nema te emocije. Sve ovo što igramo dođu kao trening-utakmice, a to je ono što igrači ne vole da rade – jasna je Dragana Cvijić.

