NE OSEĆA TERET SLAVNOG PREZIMENA: Šumaherov sin spreman za debitantsku sezonu u formuli 1!

Mlađi Šumaher kaže da ne oseća pritisak zbog prezimena koje nosi.

On će predstojeće sezone voziti za Has, a u najbrži svetski karavan stiže kao prvak Formule 2.

"Nikada nisam rekao da osećam pritisak zbog svog prezimena. Ponosan sam zbog toga. To je nešto što me motiviše svaki dan da pružim svoj maksimum, da radim koliko mogu. Potrudiću se da napredujem u svakom aspektu - rekao je mladi vozač.

Sezona u Formuli 1 počinje 28. marta u Bahreinu.

" Prva trka se tamo vozila 2004. godine i moj otac je pobedio. Vežu me neka lepa sećanja za nju. Postoji put koji vodi do staze na kojoj su slike iz prošlosti. Moj otac je na tim fotografijama, lepo je to videti" rekao je emotivni Šumaher

On će predstojeće sezone voziti za Has, a u najbrži svetski karavan stiže kao prvak Formule 2.

Kurir sport

Kurir