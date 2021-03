SRAM VAS BILO! Rukometašicama večito kriv Savez! Je l' selektor igrao onako BEZVOLJNO u odbrani i MAŠIO ZICERE u napadu?!

Sve ovo, ne važi u slučaju naših rukometašica. Naime, nijednom rečju nismo čuli od njih kritiku na račun sopstvene igre, velikog broja promašenih zicera, mlake odbrane... Prosto je neverovatno da jednom sportisti za slabu odbranu može da bude kriv bilo ko van terena. Čak i taj selektor, prema kome je verovatno usmeren deo nezadovljstva devojka, ne može da bude izgovor za ponavljemo - nedovoljno zalaganje u odbrani, promašaj zicera ili slične elementarne propuste.

Da li je rukomet koji forsira Ljubomir Obradović prevaziđen? Da, to je moglo pre 30 godine, više ne prolazi. Međutim, to ne amestira rukomešice od borbe do poslednjeg atoma snage. Kada se to desi, onda imaju puno pravo da izađu pred javnosti i upere prstom u bilo koga. To nije bio slučaj na kvalifikacionom turniru u Mađarskoj.

Podsećamo, Dragana Cvijić, uradila je po RSS, ali nije pomenula na koga se odnosi njena kritika...

- Nismo mi odustale, Rukometni savez je odustao od nas i Olimpijskih igara. Nije želeo da nas čuje, nije se obazirao na naše vapaje, već posle Evropskog prvenstva u Danskoj je moralo da se menja, videlo se da ništa ne ide. To tamo je bilo upozorenje, ali mi nikoga nismo zanimale. Ja više ne mogu da ćutim i nadam se da će ovo da pomogne nekome nekada - rekla je Cvijić i još oštrije dodala:

- Mi smo žrtve Saveza! Sve su znali, sve smo rekle, bilo je ogromno nezadovoljstvo kod igračica, ali kad nemate podršku vodećih ljudi onda je sve džaba. Znaju oni svi na koga mislim. Bili su sa nama sedam dana, sve videli i ništa nisu uradili. Savez nije zaslužio ovaj plasman, a mi ispaštamo zbog njih - rekla je Dragana uz dodatak da se oprašta od reprezentacije.

