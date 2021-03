ZVEZDA PROMARŠIRALA ŠUMADIJOM Crveno-beli bokseri rutinski savladali kragujevačku ekipu!

U srcu Šumadije početak proleća obeležio je marš aktera plemenite veštine koji se nisu štedeli u međusobnim okršajima, na kraju gosti iz Beograda ubedljivim rezultatom 18:4 stigli su do još jedne važne pobede za nastavak Superlige koja se održava pod pokroviteljstvom kompanije MTS i uz veliku pomoć države. Zbog mera koje je Vlada Republike Srbije uvela na celoj teritoriji naše zemlje u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, meč je u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight održavan bez prisustva publike uz primenu svih mera zaštite.

Zvezda je posle pobede nad Partizanom, bila još ubedljivija protiv Kragujevčana, koji su po kvalitetu i snagama boksera kojima raspolažu mogli pružiti mnogo bolju partiju i otpor. Domaćini su se uzdali u Emina Muminovića u kategoriji do 80 kilograma za juniore, kao i seniora Uroša Čingelića, ali su sudije pobede dali Beograđanima, Mijailoviću i Jovanoviću. Može se reći da je borba večeri viđena u kategoriji do 81 kilogram u kojoj je vedeta “crvenobelih” Sandro Poletan preko puta sebe imao veoma raspoloženog i iskusnog Miloša Terzića. U fantastičnoj partiji domaćina Terzića i gosta Poletana u kojoj se videla žestoka razmena udaraca i bezpoštedna borba nijanse su presudile u korist člana BK Radnički Kragujevac koji je do pobede stigao rezultatom 2:1.

Bokserska Superliga Srbije nastavlja se mečom drugog kola između BK Partizan i BK Radnički (Beograd) koji je zakazan za 28. mart 2021. u kome “crnobeli” dočekuju Krstaše. Bokserski savez Srbije uplatio je svim superligašima po 500.000 dinara kao podršku za učešće u Superligi i isplatu premija našim najboljim bokserima koji boksuju za klubove učesnike, kao njihovi bokseri ili kao bokseri iz manjih klubova sa dvojnom registracijom. Sledi uplata na račune 21 kluba za koje su registrovani bokseri nosioci stipendija u iznosima po 50.000 dinara. Za iste klubove biće obezbeđen po paket rekvizita za trening, prema potrebama klubova.

“U narednom periodu BSS će nastaviti sa podrškom klubovima kroz besplatne seminare i obuke za mlade trenere, zajedno sa Fakultetima za sport za sticanje zvanja Operativnog trenera, kao obuke koje će u ovoj godini biti realizovane kroz devetomesečni program, sa instruktorima iz Srbije, Rusije i Kube. Nastavljamo da razvijamo bokserski sport uz podršku predsednika države Srbije, zatim Olimpijskog komiteta Srbije, a uskoro se nadamo i konačnom rešavanju spora sa Ministarstvom omladine i sporta i vraćanju našeg sporta na redovno finansiranje” – istakao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Radnički (Kragujevac) – Crvena zvezda (Beograd) 4:18

juniori: do 60 kg Danilo Gulan – Hristofer Dimitrov 0:2, do 70 kg Emin Muminović – Nemanja Mijailović 0:2 seniori: do 54 kg Danijel Alijevski – Anes Papić 0:2, do 57 kg Boban Nikolić – Kristijan Jovanović 0:2, do 60 kg Remzo Iković – Radomir Jovanović 2:0, do 64 kg Uroš Čingelić –Nenad Jovanović 0:2, do 69 kg bez rivala i borbe pobeda Džejlana Toskića (CZ), do 75 kg Zlatko Janjić – Novak Radulović 0:2, do 81 kg Miloš Terzić – Sandro Poletan 2:0, do 91 kg Miladin Kostić – Kosta Božović 0:2, +91 kg Tadija Nikolovski – Milutin Stanković 0:2).