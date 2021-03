VISOKE AMBICIJE Fetel mnogo očekuje od nove sezone u Formuli 1

Četvorostruki svetski šampion Formule 1 vozač Aston Martina Sebastijan Fetel rekao je da prošle godine nije bio na svom nivou, ali da u ovoj sezoni očekuje više po pitanju nastupa i rezultata.

Fetel je prošlu sezonu vozio za Ferari i zauzeo je 13. mesto u generalnom plasmanu sa 33 boda. On je izborio samo jedan plasman na pobedničko postolje, a 10 od 17 trka završio je van prvih 10 vozača. Tokom sezone osećala se i napeta atmosfera, pošto mu Ferari nije ponudio novi ugovor.

Nemac je na kraju sezone napustio slavni italijanski tim i prešao u Aston Martin.

"Čitava godina je bila izazov. Nisam zadovoljan kako je prošla po pitanju mojih nastupa. Bilo je stvari koje nisu prošle dobro i stvari za koje bih voleo da su se drugačije dogodile. Nije tajna da u pojedinim fazama nisam bio najsrećniji", rekao je Fetel.

Fetel se 2017. i 2018. godine borio za šampionsku titulu sa vozačem Mercedesa Luisom Hamiltonom, ali je oba puta bio neuspešan, uprkos tome što je vodio na polovini obe sezone.

Posle toga je usledio pad, prošle i pretprošle sezone od Fetela je bio bolji timski kolega Šarl Lekler. Kada je Lekleru ponudjen veliki ugovor do 2024. godine, a Fetelu nije ponudjena saradnja, postalo je jasno ko se smatra prvim vozačem ekipe.

Otežavajuća okolnost za Fetela bilo je i to što je poslednje tri trke u sezoni završio na 13, 12. i 14. mestu.

"Sezona nije bila po mojim standardima. Nikada nisam brinuo o tome šta ljudi misle, kažu ili pišu. Zbog toga je važno da sam miran. Imam vrlo, vrlo velika očekivanja od sebe", naveo je 33-godišnji vozač.

Fetel je razmatrao i mogućnost povlačenja, ali ga je privukao izazov u Aston Martinu.

"Nisam prestar, ima starijih vozača od mene koju su se vratili takmičenju", rekao je Fetel, aludirajući na Fernanda Alonsa.

"Mislim da to nije stvar godina, već je to više pitanje da li imaš bolid i ekipu oko sebe", dodao je on. ; Fetel je tokom karijere ostvario 53 pobede i 121 plasman na podijum, a deli rekord sa Mihaelom Šumaherom po broju pobeda u jednoj sezoni - 13. On je to ostvario 2013. godine vozeći za Red Bul.

Aston Martin će voziti Mercedesovim motorima. Vlasnik ekipe je kanadski milijarder Lorens Strol, čiji sin Lens vozi za tim. Plan je da Aston Martin za tri do pet godina bude konkurentan u borbi za titulu.

Fetel je rekao da je atmosfera opuštenija nego u Ferariju. Ferari nije osvojio titulu u konkurenciji vozača od 2007. godine, kada je najbolji bio Kimi Raikonen, a titulu u konkurenciji konstruktora od 2008. godine.

"Na prvi pogled sve je manje, u poredjenju sa Ferarijem. Stvari su prilično drugačije, ali ne radi se o modernom izgledu ili modernim dizajnerskim foteljama u kancelariji, već o poslu koji se obavlja iza scene", naveo je Fetel.

Nova sezona Formule 1 počinje u nedelju, trkom za Veliku nagradu Bahreina, od 17 časova.

Kurir sport

Kurir