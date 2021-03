TARGET: Sportisti na sve načine branili Srbiju od NATO agresora koji je na današnji dan počeo bombardovanje naše zemlje

Ceo sportski svet bio je uz Srbiju tokom 78 dana NATO bombardovanja naše zemlje, koje je počelo na današnji dan pre 22 godine! Gotovo svi srpski sportisti isticali su poruke da se zaustavi agresija na našu zemlju, a ni velikani svetskog sporta nisu sedeli skrštenih ruku.

Divac se prvi pobunio

Tri meseca pakla prolazili su svi u Srbiji, ali i oni naši ljudi koji su bili van granica naše države. Sa zebnjom su čekali svaku vest, informaciju... Njihovi najbliži bili u Srbiji. Teško je i prisetiti se tih dana...

Donosimo vam neke od priča koje su odjeknule svetom, a inicirali su ih naši sportisti. Među prvima koji se oglasio bio je, možda, i najpoznatiji Srbin u svetu u tom trenutku Vlade Divac, koji se na sam dan bombardovanja javio u legendarnu emisiju Lerija Kinga i rekao da je ponosan što je Srbin, tražeći da NATO bombe prestanu da ubijaju nevine žrtve.

- Užasnut sam zbog svega što se dešava u mojoj zemlji. Znate, američki narod je obmanut o onome što se dešava u Jugoslaviji. Užasno je. Pokušavam da razgovaram sa svojom porodicom, jedva mogu da uspostavim vezu. Brat me zvao pre sat vremena. Bombardovanje je. Grozno je - rekao je Divac tada, a čuveni voditelj ga je upitao da li je bombardovanje greška.

Tuga i strah

- Apsolutno. Srbija je suverena zemlja. Meni je žao svih žrtava i srpskih i albanskih, ako to znači da su poginuli nevini ljudi. Problem je u nevinim ljudima koji plaćaju cenu zbog toga što političari na obe strane rade. Pokušavam da izvučem iz Srbije bebu mog brata. Tužno je što je ona u skloništu - pričao je Divac.

Novak Đoković

NATO nas uništavao bez ikakvog osnova!

Kada je NATO uništavao moju zemlju bez pravnog osnova 1999., bio sam dete. Zarekao sam se da ću taj isti svet pobediti na naš način. I evo me danas. To uništavanje me nije uništilo, niti moj narod. Nije nam slomljen duh. I dalje smo radosni uprkos problemima. To je pobeda.

Predrag Mijatović

Ne mogu da igram dok su mi roditelji u garaži!

Igraju se rata, kao da samo pritiskaju tastere na džojstiku plejstejšna. Ne mogu da nosim dres Real Madrida, a znam da mi roditelji spavaju u garaži - pričao je Predrag Mijatović, tada fudbaler Reala o bombardovanju Srbije 1999. godine.

Predrag Danilović

Amerika je uzela ono što joj ne pripada!

Veoma je teško biti srpski sportista u svetu u kojem dešavanja diktira Amerika. Obraćam se svim košarkaškim institucijama i snažnim zemljama koje su sebe branile tokom istorije i ništa nisu želele da imaju što im ne pripada. Sada Amerikanci i Albanci žele nešto što im ne pripada.