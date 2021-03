RUSIJA U ŠOKU! Ubijen MMA šampion, njegov brat odmah krenuo u osvetnički pohod: ZABIO UBICI NOŽ U SRCE

Alan Hadžijev (31), dvostruki svetski MMA šampion u verciji IF FCF ubijen je u ruskom gradu Mozdoku u Severnoj Osetiji.

Hadžijev je smrtno ranjen u jednom obračunu u restoranu, a pored MMA borca poginuo je i jedan neimenovani biznismen i još jedna osoba zadobila je povrede opasne po život, prenose ruski mediji.

Tokom tuče napadač je Alana ubo nožem u blizini srca. Ubrzo je prevezen u bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život, ali nije mu bilo spasa.

U jednom trenutku je došlo do tuče, a ruski borac je pokušao da razdvoji sukobljene strane i na kraju je nastradao.

Odmah je usledila surova osveta Alanovog brata, koji je takođe bio u restoranu kobne večeri. Momak koji je inače vojno lice izvukao je nož i naneo teške povrede napadaču. Nije mu bilo spasa, preminuo je na putu do bolnice.

Prvi čovek ruske regije Mozdok, Oleg Kabalov, potvrdio je da je slavni borac izgubio život.

"Kakav je to sjajan momak bio! Juče sam razgovarao sa njim... Kako se to moglo uopšte dogoditi? Iskreno saučešće svim njegovim prijateljima i rođacima. U životu je mogao učiniti toliko dobrih stvari", poručio je on.

Od slavnog borca se oprostio i Ibrahim Tibilov, predsednik MMA federacije Severne Osetije. On je otkrio da je nesrećni borac došao u Mozdok na venčanje.

"Došao je iz Moskve kako bi sa suprugom obavio ceremoniju venčanja. Prijatelji su ga pozvali u restoran. Tu se dogodila tuča tokom koje je Alan, koji je pokušavao razdvojiti borce, uboden ravno u njegovo srce i umro", rekao je Tibilov.

