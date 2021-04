VATROGASAC NAPADA RUSKU STENU! Sve je spremno za spektakl: Srbin protiv Rusa za titulu!

Udariće junak na junaka, brat na brata. Na dan Vojske Republike Srbije i 206 godina od podizanja Drugog srpskog ustanka, 23. aprila 2021. u srcu Beograda odigraće se srpsko-ruski boj u kome će se oči u oči naći ratnici plemenite veštine.

Ulog veliki, upražnjena WBC internacionalnu silver titula u super srednjoj kategoriji (do 76,204 kg).

Čast Srbije braniće nepobedivi, najbolji srpski bokser u ovoj kategoriji, vatrogasac Marko Nikolić i ruska stena iz Kaljiningrada Sergej Gorohov.

Iako se naš as spremao za Portugalca Horhea Silvu, na samo tri nedelje od meča došlo je do situacije koja više nije iznenađenje, već je zapravo postalo slučaj sa kojim moraš računati da bi mogao da se desi, a to je otkaz protivnika zbog pozitivnog testa na korona virus.

"Da, na žalost to je nešto sa čime mi svi danas živimo. Virus korona je svuda oko nas, vreba na svakom koraku i konstantno nalazi nove „žrtve“. Ušao sam u završnu fazu priprema kada je stigla vest i izveštaj od lekara iz Portugalije u kome je stajalo da je moj protivnik pozitivan na kovid-19. Žao mi je što je do toga došlo, ali to je što je, takva su vremena, živimo vreme kovid epidemije. Zahvaljujući mom menadžeru Luki Popoviću ekspresno smo pronašli novog protivnika, izuzetno nezgodnog Rusa Gorohova, borca za svaki respekt" – kaže srpska boks mašina.

Nikolić je neobičan i u svemu izuzetan sportista i čovek. Vatrogasac i bokser. Junak koji spasava, ali i borac bez straha kada se nađe među konopcima. Mnogo suprotnosti i osobina koje isključuju jedna drugu, ali kod Marka su sjedinjene u jednu posebnu životnu i sportsku priču. Heroj kada je u pitanju borba s vatrenom stihijom i borac čelične pesnice čijim razarajućim udarcima malo ko može da odoli.

Nanizao je 27 pobeda (12 nokautom), a za 28. trijumf sprema se na jedan neobičan i za sportistu ne svakidašnji način.

"Da, odlučio sam da se za ovaj meč spremam kroz Vaskršnji post. Uvek su mi uzori, inspiracija i zvezde vodilje bili naši drveni junaci i heroji, a upravo su se oni za svaku veliku bitku, kojih je u našoj istoriji bilo mnogo, spremali kroz post, molitvu i pričest. Pravoslavni duh me vodi kroz sve ove krvave napore koji su sastavni deo boks priče i priprema za onaj trenutak kada otkuca prvi gong i kada ostaneš sam u borbi sa neprijateljem".

Profesionalni boks, 10 rundi, biljna ishrana. Mnogi će reći da je to nemogući sklop.

"Mnogi da, ali ne i ja. Upravo ta hrana sadrži najbolji sklop mikro i makro nuritijenata, od ugljenih hidrata, belančevina, masti, do minerala i vitamina. Sagledano iz Fiziologije mi smo mašina na glukozu koja se kroz određene procese u telu kasnije deponuje u glikogen koji je glavni uzrok velike količne izdržljivosti i energije, viskoznost krvi je veća pa je i sama cirkulacija u telu ubrzana što daje benefit brze resorpcije minerala i belančevina u ćeliju i tako čini sportistu zdravim, sa jako niskom masnom strukturom bez katabolizma sa visokom motoričkom funkcijom. U krajnjoj liniji i sam Prvi svetski rat smo dobili na raženoj pogači i šljivi koja je tada rodila u izobilju, a ne na mesu. Ako prenesemo na sport najveći sportisti sveta u vidu našeg Novaka Đokovića, zatim Tajsona, Luisa Hamiltona, su bili u sličnom procesu kao što sam sada ja. Kada na ovaj vid ishrane dodamo trenažne metode i hiperbaričnu oksigenaciju mogu reći da imam savršen proces treninga i oporavka. Po svim trenutnim parametrima meč protiv Rusa dočekujem nikad spremniji i funkcionalniji" – objašnjava Nikolić.

Za kraj poruka čelične pesnice srpskog boksa glasi:

"Daću sve od sebe da na kraju boks večeri u beogradskom hotelu Kraun plaza 23. aprila novinarski naslov glasi: „Pobeda je imala srpske oči".

Kurir sport