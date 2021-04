MEKGREGOR SASTAVIO LISTU NAJBOLJIH MMA BORACA U ISTORIJI Sebe nije stavio na prvo mesto!

Interesantno je da sebe nije postavio na prvo mesto, ali je zadržao dozu prepotentnosti izjavivši da je "drugi, a čak možda i prvi".

Po Konoru, najbolji borac koji je ikada kročio u oktogon je bivši UFC šampion u srednjoj kategoriji Anderson Silva.

Mekgregor smatra da je Brazilac trenutno prvi, ali da on do kraja karijere može da ga prestigne.

- Niz završetaka, kroz dve divizije, sa statusom šampiona u jednoj... Anderson Silva je MMA GOAT. Moj niz završetaka, kroz tri divizije, sa statusom šampiona u dve, ja sam broj dva. Ako nisam i izjednačen sa brojem jedan. Međutim i dalje sam aktivan i osiguraću broj jedan do kraja karijere. I to bez problema - napisao je MekGregor, koji je na treće i četvrto mjesto rangirao Žorža Sent Pjera i Džona Džonsa.

Konorova GOAT lista:

1. Anderson Silva (Brazil)

2. Konor Mekgregor (Irska)

3. Žoržs Sent Pjer (Francuska)

4. Džon Džons (SAD)

Kurir sport