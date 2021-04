VESLAČICA JOVANA ARSIĆ ISPUNILA NORMU ZA OLIMPIJSKE IGRE U TOKIJU: Kada je bilo najznačajnije, izveslala sam kako treba

Put do Olimpijskih igara bio je težak

Na Evropskoj olimpijskoj kvalifikacionoj regati, koja je u prethodna tri dana održana u Varezeu u Italiji, veslačica Jovana Arsić je u ženskom skifu ispunila olimpijsku normu i tako se pridružila veslačkom muškom dvojcu bez kormilara, koji će takođe predstavljati Srbiju na OI u Tokiju predstojećeg leta.

Jovana Arsić koja je član veslačke reprezentacije Srbije je imala težak zadatak u Italiji, a činjenica da olimpijsku normu u finalu nije ispunila ni Grkinja Aneta Kiridu, bronzana sa prošlogodišnjeg Evropskog prvenstva - koja je u ovim kvalifikacijama osvojila prvo mesto upravo u grupi u kojoj se takmičila i naša veslačica - jasno govori kakvu je konkurenciju Arsićeva morala da pobedi kroz kvalifikacije, polufinale i finale da bi obezbedila put u Tokio. Ipak, kad je bilo najteže, naša veslačica je bila na visini zadatka - u A finalu je mesta za Olimpijske igre bilo za tri najbrža čamca, a Jovana je sa vremenom 7:42,41 minut zauzela treće mesto, dok su brže od nje bile prvoplasirana Ruskinja Hana Prakatsen (7:30,57) i drugoplasirana Dijana Dimčenko iz Ukrajine (7:41,30). Četvrto mesto zauzela je Lovisa Klason iz Švedske (7:44,82), peta je bila Eva Karpinen iz Finske (7:52,47), dok je poslednje, šesto mesto, zauzela pomenuta Grkinja Kiridu (7:58,05).

- Finalnu trku sam izveslala maksimalno fokusirano i sa uživanjem na neki način, jer ono što sam mogla da uradim u tom trenutku ja sam uradila. Što se tiče prethodne dve trke, bile su dosta drugačije od finalne. Mislim da sam iz trke u trku napredovala i da sam na kraju, kada je bilo najznačajnije, izveslala kako treba – zadovoljno je konstatovala Arsićeva.

Put do Olimpijskih igara bio je težak, ne samo zbog konkurencije u Varezeu, već i zbog čitave situacije sa koronavirusom, koja je uticala posredno i na Jovanu.

- Celokupni period mojih priprema posle Evropskog prvenstva prošle godine je bio dosta turbulentan. Početkom februara sam bila bez trenera Dušana Kovačevića jer je dobio koronu i bio u bolnici - bukvalno je iz bolničkog kreveta došao tri i po nedelje pred ovo takmičenje. Mislim da je to bilo dosta značajno za mene, jer ne znam da li bih uspela da ostvarim ovaj rezultat i da se podignem psihički. U svakom slučaju, uspeli smo. Sada nas očekuje nastavak takmićčenja na Evropskom prvenstvu koje se do nedelje odžava takođe u Varezeu, tako da ću probati da se fokusiram na to – zaključila je Jovana.

Inače, Srbija je poslednji put imala veslačicu na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, na kojima je skifistkinja Iva Obradović zauzela 11. mesto. Na istim OI srpska posada u dvojcu bez kormilara koju su činili Nikola Stojić i Goran Jagar zauzela je 7. mesto. Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine Srbiju su u veslanju predstavljale posada u četvercu bez kormilara Radoje Đerić, Miljan Vuković, Goran Jagar i Miloš Vasić koja je zauzela 10. mesto i posada u dvojcu bez kormilara Nenad Beđik i Nikola Stojić koja zbog povrede N. Stojića nisu veslali u B finalu. Srbiju su u veslanju na Olimpijskim igrama u Riu De Ženeiru predstavljale posade u dvojcu bez kormilara Miloš Vasić i Nenad Beđik i u dubl skulu Marko Marjanović i Andrija Šljukić. Obe posade su tada zauzele 10. mesto.

Osim Jovane Arsić, na ovonedeljnim evropskim kvalifikacijama za Olimpijske igre u Varezeu, Srbiju je predstavljao i Aleksandar Filipović, koji je u A finalu muških skifova zauzeo četvrto mesto, a viza za Tokio mu je izmakla za jednu sekundu. Zbog organizacije takmičenja i činjenice da su zbog jakog vetra trke odlagane i u utorak i u sredu, Filipović je juče morao da vesla dve trke. Muški skifovi su najpre ranije ujutru veslali polufinala, da bi nekoliko sati kasnije izašli na regatnu stazu u B i A finalu. Aleksandar je bio treći u polufinalu, što mu je obezbedilo učešće u trci za borbu za plasman u Tokio, ali je, nažalost, bio četvrti u A filanu sa vremenom 7:02,22 minuta. Plasman u Tokio obezbedila su tri najbrža skifa - Grk Stefanos Duskos (6:52,22), Rus Aleksandar Vjazovkin (6:54,62) i Mađar Bendeguz Petervari Molnar (7:01,17), dok je peto mesto osvojio Lukas Rajm iz Austrije (7:09,03), a šesto Turčin Onat Kazakli (7:22,70).

- Pripreme za Vareze su bile dobre, malo je falilo sparinga, ali sve u svemu su bile dobre. Koliko je korona uticala na sve, ne znam tačno, ali na mene je imala dosta uticaja jer sam bio van treninga mesec dana zbog nje. Olimpijska norma u Varezeu mi je izmakla za jako malo i zbog toga mi je jako krivo. Međutim, sada nemam vremena da razmišljam o tome, jer moram da se ubrzam do sredine maja kada će se u Lucernu održati finalna kvalifikaciona regata za učešće na Olimpijskim igrama i to će mi biti poslednja šansa za ove Olimpijske igre, a tamo će biti još teže doći do norme. Što se tiče Evropskog prvenstva koje počinje danas probaću da se plasiram na što bolje mesto, da što bolje izveslam trke, jer mi tako nešto treba – istakao je Filipović.

Skifisti Veslačkog saveza Srbije Jovana Arsić sa trenerom Dušanom Kovačevićem i Aleksandar Filipovć sa trenerom Aleksandrom Smiljanićem su se nako Evropske kvalifikacione regate za učešće na Olimpijskim igrama pridružile srpskim posadama u dvojcu bez kormilara: Miloš Vasić, Martin Mačković (koji su pravo učešća na OI izborili krajem februara na regati u Atini) sa trenerom Nikolom Stojićem i u dublu skulu: Viktor Pivač, Aleksandar Beđik sa trenerom Lazom Pivačem. Svi navedeni članovi veslačke reprezentacije Srbije u naredna tri dana (9-11.4.2021) će učestvovati na Evropskom prvenstvu u veslanju koje je danas počelo takođe u Varezeu u Italiji.

