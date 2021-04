FRANCUZ DUŠAN PEŠMALBEK IGRAĆE ZA SRBIJU: Veliko pojačanje za rukometaše i potvrda uspeha diplomatije RSS!

Veliko pojačanje dobila je muška rukometna reprezentacija Srbije. Novi član "orlova" postao je Dragan Pešmalbek (25), momak koji je ponikao u Francuskoj i igrao za mlađe selekcije te zemlje.

Radi se o snažnom pivotu, članu Nanta, koji je dete iz mešovitog braka, od oca Francuza i majke Srpkinje.

- Proteklih nekoliko nedelja sam mnogo razmišljao na ovu temu. Nije bilo lako doneti konačnu odluku, ali izabrao sam Srbiju i ne gledam više šta je bilo. Gledam samo napred. Jako sam ponosan što ću nositi srpski dres, države odakle mi je majka Snežana - rekao je Pešmalbek za sajt RSS i dodao:

- Sa selektorom Tonijem Đeronom sam prvi put razgovarao posle njegove promocije prošlog leta. Zvao me je, pitao da li bih želeo da igram za reprezentaciju i rekao da ako budem bio u formi, najozbiljnije računa na mene. U to vreme je i u Francuskoj došlo do promene selektora i želeo sam da vidim planove novog selektora Žila.

Kod novog selektora Gijoma Žila našao se više puta na širem spisku reprezentacije u strašnoj konkurenciji Karabatića, Soraindoa, Fabregasa i Turne. Međutim, nije više želeo da čeka i odlučio se za Srbiju.

- Moja mama je isto bila rukometašica. Rođena je u Loznici, ali je posle dugo živela u Valjevu. Život je odveo u Francusku gde je i ostala. Srećna je što ću igrati za Srbiju. Znam da će i celokupna familija u Srbiji biti oduševljena kada bude saznala.

Veruje da jezik neće biti problem...

- Učim srpski već godinama i sada je to puno bolje. Verujem da neću imati problema sa komunikacijom, momci su dobri, verujem da će biti od pomoći ako bude trebalo. Poteškoća će biti sa gramatikom, ali važno je da razumem sve što se bude govorilo. Čujem da je odlična atmosfera u timu, već sam pričao sa nekim igračima. Ubeđivali su me da zaigram za Srbiju. Imam i saigrača u klubu Milana Milića koji me je već duže vreme ubeđivao da donesem takvu odluku. Srećan je, isto kao i ja. U petak sam obavestio Žila i ljude iz tamošnje Federacije o svojoj odluci. Odmah zatim sam se javio direktoru Ratku Nikoliću i selektoru Đeroni – zaključuje Dragan Pešmalbek.

Dolazak Dragana Pešmalbeka je samo potvrda dobrog i kvalitetnog rada ljudi iz RSS na polju diplomatije. Pre njega, dres Srbije zadužio je još jedan "srpski sin iz inostranstva" Uroš Borzaš, koji je igrao za mlađe kategorije Mađarske.

