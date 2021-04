DA LI JE OVO MOGUĆE?! Partizan napušta Beograd i seli se u Pančevo, Grobari očima ne veruju!

Odbojkaške sekcije Partizana, muška i ženska, ubuduće svoje utakmice neće igrati u Beogradu, već Pančevu. To je odluka uprave kluba, jer u glavnom gradu nisu mogli da dobiju halu u kojoj bi mogli nesmetano da treniraju i igraju utakmice.

Odbojkaški klub Partizan ima sjajnu sezonu. Muškarci su igrali finale sa Vojvodinom u kojem su izgubili, dok su se dame domogle polufinala domaćeg prvenstva.

Čelnici Partizana imali su nameru da njihov dom postane SC "Milan Gale Muškatirović", međutim problem je nastao u papirologiji. Zato direktor kluba Željko Tanasković za "Sportski žurnal" otkriva razloge selidbe u Pančevo:

foto: PROMO

- Sa papirologijom je uvek tako. Uvek fali taj jedan potpis. Ali, kada smo ušli u tu priču, završićemo je do kraja. Plan je da hala bude u Pančevu, centar Mladost, da to bude baza, da to zdanje bude jedno od najboljih u Evropi sa svim pratećim sadržajima i uslovima.

Kurir sport/Sportski žurnal