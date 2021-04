BOKSERSKI SPEKTAKL U BEOGRADU Abasov i Radovanovićeva šampioni "Beogradskog pobednika"

Svetska ekadrila boksera protutnjala je sprskom prestonicom. Memorijal Branko Pešić – 58. Beogradski pobednik pokazao je svu svoju veličinu i raskoš sporta koji svi sa razlogom zovu plemeniti.

Drugi najstariji međunarodni turnir za boksere u Evropi dobio je svoje šampione. Najprestižnije zvanje ovog takmičenja – Beogradski pobednik i pehar šampionata otišao je u ruke srpskoj reprezentativki Nini Radovanović u kategoriji dama i srpskom boks asu Vahidu Abasovom u muškoj konkurenciji.

foto: BSS

Po mnogim parametrima Beogradski pobednik 2021. oborio je rekorde, ali i dokazao da uprkos svim nedaćama sa kojima se susreće celokupna planeta, boks živi punim plućima i ne misli da odustane, jer to je boks. U hali Sportskog centra „Rakovica“ od 23. do 27. aprila za naslov šampiona borilo se 355 predstavnika plemenitog sporta (dame, bokseri, treneri) iz 35 zemalja sveta napraviviši savršenu uvertiru za Svetsko prvenstvo u boksu koje će biti održano u srpskoj prestonici od 26. oktobra do 6. novembra ove godine.

Finalna noć Memorijala Branka Pešića, turnira koji od 2018. nosi naziv po svom prvom pokrovitelju, pasioniranom obožavatelju boksa i najpoznatijem gradonačelniku Beograda u istoriji, donela je pregršt sjajnih mečeva u kojima su se za prestižni Beogradski pobednik borili nosioci svetskih, olimpijskih i evropskih medalja. Na velikoj sceni najvećeg boks takmičenja u Evropi u 2021. videli smo Vasilija Levita iz Kazahstana koji je osvojio olimpijsko srebro u Riu 2016, dvostrukog evropskog šampiona Bugarina Danijela Asenova, Svetskog šampiona sa prvenstva mladih 2018. u Budimpešti Kazahstanca Nurbek Oralbaja, Engleza Benjamina Vitakera bronzanog borca sa svetskog šampionata 2019. u Jekaterinburgu, srebrni za Evropskih igara u Minsku 2019.

foto: BSS

Prva od tri predstavnika Srbije u finalnoj noći, naša reprezentativka koju samo jedna pobeda deli od plasmana na Olimpijske igre, Nina Radovanović briljirala je u sudaru sa engleskom šampionkom Čarli Dejvison u kategoriji do 51 kg i zazluženo stigla do zlatne medalje.

„Velika sreća i radost za mene, Beogradski pobednik je u mojim rukama. Bilo mi je ovo veliko iskustvo, imala sam tri meča za redom gde sam najpre pobedila Čehinju, zatim Uzbekistanka i na kraju Engleskinja. Sjajna uvertira za moj meč godine koji me čeka u junu u Parizu gde me samo jedna borba protiv Italijanke deli od plasmana na Olimpijske igre u Tokiju. Nadam se da ću uspeti u tome, da će se prvi put u istoriji ime Srbije naći na olimpijskim igrama. Moram istaći sjajnu organizaciju Beogradskog pobednika, ogromnu podršku Bokserskog saveza Srbije. Imali smo kamp, veoma naporno treniram, nisam u najboljoj formi jer najbolju formu tempiram za Pariz gde ću verujem izvaditi vizu za Tokio“ – istakla je Radovanovićeva.

foto: BSS

Nina je briljantnom pobedom dala vetar u leđa ostatku srpskog tima čije borbe su usledile i takođe zasijale zlanim sjajem. Najpre je Jelena Zekić u kategoriji do 54 kg bacala na pod italijansku šampionku Đuliju Lamangu, zatim je u teškoj, tvrdoj borbi veliku pobedu izvojevao srpski reprezentativac Vahid Abasov nad predstavnikom Rusije Alisom Šarifovim u kategoriji do 69 kg. Ovim trijumfom Abasov je objedinio najprestižnije trofeje međunarodnih takmičenja u Srbiji – Beogradskog pobednika i Zlatne rukavice.

„Svakodnevni veliki rad se isplatio. Trofeji najvećih međunarodnih takmičenja u Srbiji sada krase moju kolekciju, ponosan sam i ovo mi je motiv više da idem dalje u obaranje novih rekorda i po nove medalje, a cilj su uvek one najsjajnije, za Srbiju“ – rekao je Abasov.

Poslastica večeri bio je poslednji meč finala u super teškoj kateogriji (+91 kg) gde su rukavice ukrstili Rus Maksim Babanin i Englez Klark Frejzer. Bio je to veliki revanš za najneizvesniji meč svetskog prvenstva u Jekaterinburgu 2019. Rus Babanin nosilac bronzi sa EP u Harkovu 2017. i SP Jekaterinburg 2019. zanimljivo je da je upravo u Srbiji u okviru juniorskog šampionata sveta održanog u Somboru 2007. salvadao legendarnog Tajsona Fjurija. Šampion Velike Britanije stavio je tačku na beogradsku boks noć pobedničkim urlikom koji mu je doneo i nagradu za najboljeg stranog boksera Memorijala Branko Pešić.

foto: BSS

Usledila je dodela nagrada gde je Beogradske pobednike koje su osvojili Radovanovićeva i Abasov, mlada srpska ratnica Jelena Zekić osvojila trofej namenjen najboljoj tehničarki.

„Bila sam sigurna da mogu da osvojim medalju, pa čak i zlato. Nakon prve dve pobede dobila sam dodatno samopouzdanje i mislim da sam apsolutno zasluženo stigla do velikog uspeha na takmičenju koje ove godine bilo kao da je svetsko prvenstvo. Na meni je sada da se pripremim za naredna takmičenja u kategiriji do 22 godine i sigurna sam da ćemo to uspeti jer imamo ogromnu podršku od Bokserskog saveza Srbije i sigurna sam da ću Srbiji, mom rodnom Vrbasu i Žablju gde živim već godinama podariti još puno medalja“ – zaključila je Zekićeva.

Za najbolje sudije proglašeni su Aleksandar Vučićević (Srbija) i Evgenija Šestopalova (Rusija). Najbolji tehničar je Englez Bendžamin Vitaker, najbolja reprezentacija Rusija, najborbeniji par Rus Vorohov i Škot Hikej. Srbiji su bronzane medalje na 58. . Uz predsednika BSS Nenada Borovčanina i legendi jugoslovenskog boksa specijalni gosti na spektaklu bili su predstavnik Bokserskog saveza Rusije Abakarov Abdulmutalim, pomoćnik ministra MUP Vladimir Ilić, predsednik Opštine Rakovica Miloš Simić i mnogi drugi. Beogradskom pobedniku doneli kapiten naše reprezentacije, teškaš Vladan Babić, kao i dame Aleksandra Rapajić i Jelena Janićijević. Medijska nagrada za afirmaciju boksa u Srbiji uručena je uredniku dnevnih novina Alo! Dragutinu Bužiću.

foto: BSS

Bokserski savez Srbije nastavio je tradiciju koja traje tri godine, da ne zaboravlja legende jugoslovenskog boksa. U Beogradu su bili bokseri koji su nosioci olimpijskih, svetskih, evropskih i balkanskih medalja - Ante Josipović, Ace Rusevski, Dževdet Peci, Azis Salihu, Tadija Kačar, Dragomir Vujković, Mirko Puzović, Mile Labudović, Milorad Gajović, Ljubiša Ristić i Slaviša Popović. Uz njih je bio direktor Regionalne lige Aleksandar Risimić, pred kojim je odgovoran zadatak, da rukovodi sekretarijatom takmičenja u kome će učestvovati osam klubova iz regiona.

Najveće boks takmičenje u Evropi 2021. Memorijal Branko Pešić još jednom je potvrdio da strani sportisti u Srbiju rado dolaze, da se u našoj zemlji osećaju bezbedno i lepo, da su svi uslovi za sigurnost takmičenja usled pandemije virusa korona obezbeđeni i da se svih mera zaštite pridržavamo na visokom nivou, što je za svakog čoveka od najvećeg značaja jer život nema cenu, on je čovekova najveća vrednost.

Kurir sport