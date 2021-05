VATERPOLISTA KOG SU OPTUŽILI DA JE URINIRAO PO CRKVI SAD SE PERE Kršten sam u toj crkvi! Studiram u Beogradu, nisam nacionalista!

Danilo Adžić, bivši vaterpolista Crvene zvezde i Partizana, a sada odbornik DPS-a u Kotoru, demantovao je navode da je učestvovao u sramnom incidentu koji se u noći između nedelje i ponedeljka dogodio u Kotoru.

Crnogorski vaterpolista našao se u središtu skandala koji je potresao čitav region. Tamošnji mediji objavili su vest da je Adžić u društvu bivšeg fubalera Bokelja Miloša Banićevića i karatiste Filipa Krivokapića skrnavio ulazna vrata Crve Svetog Nikole u Kotoru i na naicionalnoj osnovi vređao suprugu kotorskog sveštenika Nemanje Krivokapića. Adžić je sa drugovima navodno urinirao po vratima crkve.

Mladi vaterpolista Primorca oštro je demantovao navode crnogorskih medija da je učestvovao u bščasnim radnjama ispred crkve.

foto: Profimedia, Printscreen

"Odrastao sam u Kotoru i podizan uz sve uzanse i kulturu po kojoj je ovaj grad prepoznat. Kršten sam u crkvi Svetog Nikole, rodbinski sam vezan za porodicu oca Nemanje Krivokapića i nikad, ni u najluđim snovima nisam mogao da zamislim scenario u kom sam optužen za gnusni čin koji mi se stavlja na teret", tvrdi odbornik DPS-a.

Adžić je istakao da zbog situacije u kojoj se našao doživljava ozbiljne neprijatnosti.

"Jasno mi je da je sve splet okolnosti, a medijski linč koji trpim ovih dana, u potpunosti obesmišljava svaki demanti. Neopravdano proživljavam velike neprijatnosti, a optužbe koje mi se stavljaju na teret pogađaju me kao čoveka, kao sportistu i kao Kotoranina".

On ističe da studira u Beogradu, da je igrao za Partizan i Crvenu zvezdu i da nije nacionalista.

"Ja sam sportista, a sportista ne sme biti nacionalista. Student sam Pravnog fakulteta u Beogradu. Igrao sam za VK Crvena zvezda i VK Partizan. Sve moje kolege, sa studija ili iz sportskih klubova, uveren sam da će potvrditi da me ne mogu zamisliti u ulozi u koju me mediji nasilno guraju proteklih dana. Jedino što me ohrabruje u svemu ovome je činjenica da niko ko me je ikada upoznao, ne može da zamisli da su ovi navodi istina", kaže 24-godišnji vaterpolista Primorca.

foto: Printsrkin

Adžić tvrdi da se nakon brojnih meidijskih natpisa sastao sa kotorskim parohom.

"Nakon medijskih navoda sastao sam se sa ocem Nemanjom, prema kome imam iskreno poštovanje, i u prijateljskom razgovoru smo razjasnili splet nesrećnih okolnosti koje su dovele do ove konstruisane priče. Još jednom želim da ponovim da naslovi i tekstovi u kojima se spominjem ovih dana, ne odgovaraju istini i predstavljaju bezočnu manipulaciju javnim mnjenjem. Nedela koja mi se spočitavaju ne bih nikada sebi dopustio, iz poštovanja prema sopstvenom dignitetu, svojoj porodici, sportu kojim se bavim, crkvi u kojoj sam kršten, prema mom Kotoru i lokalnom parlamentu čiji sam član".

