PROMENA PLANA! SRBIN ULAZI U RING 22. MAJA: Korona zaustavila Finca, Veljko udara na Čeha!

Koronavirus zaustavio je ceo svet, pa nedaća nije pošteđen ni naš najbolji bokser u kruzer kategoriji - Veljko Ražnatović (24).

Dugo već čeka na jubilarni 10. meč u profi-karijeri, a sada je otkazana i gala veče u Minhenu na kojoj je 15. maja trebalo da boksuje protiv sjajnog Samija Enboma.

Međutim, menadžerski tim srpskog boksera eskpresno je reagovao. Meč sa Fincem odložen je za jesen, a već 22. maja Veljko će boksovati u Mariboru. Rival u Sloveniji će mu biti nikad nokautirani Čeh Marek Prohaska, koji je u dosadašnjoj karijeri zabeležio 13 mečeva. Tri puta je poražen, jednom je meč završio nerešenim ishodom, a čak devet puta je Prohaska izlazio kao pobednik, od čega je u pet navrata nokautirao rivala.

Ovi podaci dovoljno govore o kvalitetu narednog Ražnatovićevog protivnika, ali brojke Tigra ne plaše, nimalo. Naprotiv...

- Tražio sam jakog rivala, želja mi je ispunjena. Verujte mi, sada se samo molim Bogu da meč ne bude odložen. To me ubija. Nadam se da će situacija sa koronom da ostane koliko-toliko stabilna do meča, makar boksovali i bez publike, samo da uđem u ring. Željan sam, spreman kao zapeta puška. Moj cilj je jasan - samo pobeda me zanima! Na Vladikavkazu u kampu “Arijana boksing tima”, pod budnim okom trenera Vitalija Slavnova i Alana Čehoeva, sam se spremio kao nikada do sada, ne verujem da će se moj rival mnogo pitati za ishod, bez obzira što do sada nikada nije “zaustavljen” i što ima devet pobeda u 13 mečeva. Sada sam u rukama Zorana Bačulova iz “Vorior džima” s kojim finiširam pripreme za, nadam se, novu pobedu - u svom stilu će Ražnatović, koji juri maksimalni 10. trijumf u profesionalnoj karijeri.

VELJKOV UČINAK U KARIJERI Mečeva 9 Pobeda 9 Pobeda nokautom 6

UČINAK MAREKA PROHASKE Mečeva 13 Pobeda 9 Pobeda nokautom 5 Nerešenih 1 Poraza 3 Poraza nokautom 0 foto: Promo

