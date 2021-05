SRBI POKORILI ZAGREB! Surova dominacija naših boksera na Prvenstvu Balkana: ČETIRI ZLATA ZA SRBIJU!

Srbija na visini zadatka! Spuštena je zavesa na Prvenstvo Balkana 2021. u boksu koje je održano u Zagrebu.

Prvi put nakon 30 godina Srbija se sa ovog takmičenja vratila okićena najsjajnijim odličjem i to je ne jednim, već sa četiri zlata.

Balkanijada je okupila 16 selekcija, dominaciju našeg tima odslikava i činjenica da se kući vraćaju sa 13 medalja, najuspešnija samo nacija na ovom takmičenju, a naslov najboljeg boksera šampionata otišao je na adresu srpskog asa Vladimira Mirončikova.

U muškoj konkurenciji osvojili smo sedam medalja, šest u ženskoj, od toga po dve zlatne kako kod jačeg pola, tako i kod dama. Uz učešće devet reprezentacija iz okruženja Srbija je pokazala odličan kvalitet, a svakako najviše raduju zlatne medalje Nemanje Gavrilovića u kategoriji do 60 kg i Vladimira Mirončikova (do 81 kg).

Mladi Gavrilović je pokazao da njegovo vreme tek dolazi i da izrasta u sjajnog borca. Sjajnom partijom u finalu pobedio je favorizovanog rivala iz Albanije Krenara Zanelia koji je imao i dve profi borbe u dosadašnjoj karijeri. Nako velike i teške borbe odlukom sudija zlato je zasijalo na grudima našeg Nemanje koji je u prvoj rundi briljirao, odlično odbranio nalet Albanca u drugoj i odličnom taktikom i udarcima stigao do zasluženog zlata.

Nakon briljantne partije Gavrilovića, usledio je i bljesak Mirončikova koji je pobedio rivala iz Hrvatske, domaćina Mateja Uremovića od kojeg je bio bolji u sve tri runde i poneo naziv najboljeg boksera Prvenstva. Zlatni srpski momci sa Balkanijade 2021. već sada potvrđuju da od njih možemo puno očekivati na Svetskom prvenstvu u Beogradu krajem oktobra meseca.

foto: BSS

U muškoj konurenciji osvojil smo i tri srebra: Rade Joksimović u kategoriji do 52 kg, Veljko Gligorić (56 kg) i Vladan Babić (+ 91 kg), kao i bronze Sandro Poletan 75 kg i Džejlan Toskić 69 kg.

Dva zlata u konkurenciji dama iskovale su naše šampionke Nina Radovanović u kategoriji do 51 kg i Aleksandra Rapaić 69 kg. Srebro su osvojile Sandra Maran do 48 kg, Jelena Janićijević 64 kg i Natalia Šandrina 60 kg, dok je bronzu osvojila Snežana Šiljković do 54 kg.

Selektori bokserskih selekcija Srbije Milan Piperski (muška) i Mirko Ždralo (ženska) mogu biti izuzetno zadovoljni, Srbija je pokazala da je posle dosta godina postala sila na Balkanu. Na put se otišlo zahvaljujući podršci države Srbije i kompanije MTS. Čestitke našim bokserskim reprezentativcima koji su nakon 30 godina osvojili zlatne medalje na Prvenstvu Balkana među prvima je uputio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Mladi boks as Srbije Nemanja Gavrilović koji je zauvek upisan i u listu šampiona Beogradskog pobednika puca od samopouzdanja i sreće nakon trijumfa u prestonici Hrvatske.

"Prezadovoljan sam zaista i mogu da kažem da je bilo vrlo teško doći do ovog zlata. Mlad sam i moje vreme tek dolazi, a ispred sebe sam imao dva izuzetna protivnika koji su bili favoriti, najpre takmičar iz CG, zatim i nezgodni Albanac. Pokazao sam da sam izuzetno spreman. Nakon pobede nad Crnogorcem došao je duel sa Albancom kojeg sam gledao pre pet godina na jednom takmičenju i bio oduševljen kako boksuje. Sada zlato leži na mojim grudima i mogu da kažem nebo je granica, idem dalje. Veliku zahvalnost dugujem i mojim trenerima Filipu Gavriloviću i Bojanu Arsiću sa kojima treniram u bokserskom klubu Despot iz Smederva, kao i selektoru Pipreskom i treneru Frometi sa kojima radim u reprezentaciji. Nema odmora, sledi nastavak rada i novi mečevi, najpre u okviru Regionalne Lige gde ću sigurno boksovati, kao i Evropsko prvenstvo do 22 godine i ukoliko se tu pokažem i osvojim medalju, onda sigurnam sam mogu dobiti poziv i da ostvarim san i učestvujem na seniorskom SP u Beogradu".

foto: BSS

Reprezentativka Srbije Aleksandra Rapaić takođe bez greške u Zagrebu.

"Presrećna sam ostvarenim. Nakon Beogradskog pobednika, sve sam učinila da budem ta koja je najbolja u mojoj kategoriji na šampionatu Balkana i uspela sam. Hvala svima na podršci i idemo dalje. Predstoji mi još puno treninga i priprema za naredne mečeve, a sigurna sam da ću ove godine nastaviti koračati stazom upeha. Želim da budem šampionka Srbije i da nastavim sa pobedama na međunarodnom planu" – zaključila je Rapaićeva.

Kurir sport