BOKS U SRBIJI U PETOJ BRZINI! Bokseri Zvezde posle preokreta dobili derbi na Crvenom krstu! FOTO

Nakon briljantnih partija naših reprezentativaca na Beogradskom pobedniku i Balkanskom šampionatu, na red je došao nastavak Super lige Srbije. U okviru 4. kola Super Lige na Crvenom krstu u Beogradu videli smo veliki derbi u kome je aktuelni šampion Radnički ugostio tim Crvene zvezde. Sam start derbija išao je na ruku domaćina koji je krenuo silovito i poveo 8:0, ali to im nije bilo dovoljno za pobedu. Crvena zvezda je dominirala u težim kategorijama, stigla je do iznenađenja 10:10, na kraju u meču superteškaša iskusni Milutin Stanković dominirao je i poentirao za veliku pobedu crveno-belih 12:10. Sjajne partije i pobede ostvarili su na strani ‚‚krstaša‚‚ Almir Memić i Veljko Gligorić.

U drugom meču 4. kola BK “Naissus” je pobedom nad BK Rokica Loznica (14:8), došao do prvog mesta u svojoj grupi. U ekipi iz Loznice ponovo je zablistao Rastko Simić, koji ima nepunih 17 godina, savladavši u dvorani Čair daleko iskusnijeg Dejana Dašića.

Veliku pažnju na beogradskom derbiju privukli su glumci Viktor Savić i Aleksandar Radojičić, koji su slavu steklu u serijalu filmova Montevideo. Maestri sedme sile su obožavaoci plemenite veštine, a o boksu su pričali i sa kapitenom bokserske selekcije Srbije Vladanom Babićem, koji nastupa za BK Sombor, poručivši da bi voleli da imaju zajedničke treninge sa našim reprezentativcima u olimpijskom boksu.

foto: BSS

Mečevi bokserske Super lige potvrđeno su počeli da izazivaju veliku pažnju javnosti. Naredni meč je na programu 16. maja 2021. kada će Loznica dočekati Vojvodinu, uz direktan prenos na tv kanalu Arena Fight. Kanali TV Arena nastavljaju da prate boks i uz ostale medije velika su podrška ovom sportu u našoj zemlji, kako bi boks, koji je dugi niz godina bio u nokautu dobio mesto u javnosti koje mu i pripada.

BK “Radnički” (Beograd) – BK Crvena zvezda (Beograd) 10:12 (juniori: do 70 kg Marko Pižurica – Nemanja Mijailović 2:0, do 80 kg Mašan Nikčević – Aleksa Novović 2:0, seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Dušan Janjić (BK Radnički) 2:0, do 57 kg Veljko Gligorić – Anes Papić 2:0, do 60 kg Rastko Milosavljević – Kristijan Jovanović 0:2, do 64 kg Vanja Bačić – Nenad Jovanović 0:2, do 69 kg Matija Tijanić – Džejlan Toskić 0:2, do 75 kg Almir Memić – Novak Radulović 2:0, do 81 kg Nikola Jovanović – Sandro Poletan 0:2, do 91 kg Strahinja Ivošević – Kosta Božović 0:2, +91 kg Alen Mašović – Milutin Stanković 0:2)

BK “Naissus” (Niš) – BK Rokica (Loznica) 14:08 (juniori: do 70 kg bez rivala i borbe Adam Krstović (BK “Naissus”) 2:0, + 80 kg bez rivala i borbe Sava Stevanović (BK “Naissus”) 2:0, seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Saša Suljić (BK Rokica) 0:2, do 57 kg bez rivala i borbe Darko Đukanović (BK Rokica) 0:2, do 60 kg Nemanja Gavrilović – Semiz Aličić 2:0, do 64 kg Nikola Lazarević – Edin Suljić 0:2, do 69 kg Petar Stošić – Uroš Milošević 2:0, do 75 kg Dejan Dašić – Rastko Simić 0:2, do 81 kg Slobodan Jovanović – Aleksandar Šerifović 2:0, do 91 kg Marko Docić – Srđan Radaljac 2:0, +91 kg bez rivala i borbe Sanel Hasanović (BK “Naissus”) 2:0)

