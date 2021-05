MOLITVA PRE ULASKA U RING! Veljko pričao o svojoj bokserskoj karijeri, pa otkrio zašto MAMA CECA NEĆE DA GLEDA NJEGOVE MEČEVE

Najbolji srpski bokser u kruzer kategoriji spreman je za meč protiv sjajnog Rusa, koji je jedini od 40 boksera pristao da izađe na crtu Srbinu.

Veljko je za "TV Hepi" govorio o napornim pripremama u Rusiji, svojim prednostima u ringu, planovima za budućnost, ali "ritualima" koje ima pred izlazak u ring.

Veljko je ove godine u dva navrata boravio u čuvenoj školi boksa u Vladikavkazu u Rusiji. Srpski bokser je naporno radio pod komandom Vitalija Slavnova i Alana Čehoeva.

"Nenad Borovčanin mi je to omogućio. On me je spojio sa ljudima iz Rusije. Ja sam otiša i napravio sjajan odnos sa njima. Prezadovoljan sam. Devet svetskih šampiona je proizvela ta bokserska škola", rekao je Veljko.

foto: Promo

Veljkov učinak u karijeri je zaista impresivan. Mladi bokser je na devet mečeva zabeležio isto toliko trijumfa, a čak šest puta je nokautirao rivala.

"Ja sam najbolji bokser u svojoj kategoriji. Naravno, ima boljih boksera od mene, ali kad to kažem mislim na amaterski boks, u profi boksu nema boljeg od mene u Srbiji", ističe Ražnatović i dodaje:

"Meni je realativno kratka bila ta amaterska karijera. Saveti trenera su da se duže ostane u amaterskoj priči, ali ja sam malo ranije ušao zbog nedostatka mečeva u mojoj kategoriji".

Ražnatvić je otvoreno govorio i o svojim prednostima u ovom sportu.

"Imam sve fizičke predispozicije za boks. Udaram jako, ali bitan je i mentalitet. Nisam neko ko će da se uplaši, ili da ne prihvati borbu" kaže Veljko.

foto: Promo

Estradna zvezda Svetlana Ceca Ražnatović izuzetno je ponosna na sportske uspehe svog naslednika, ali iz straha izbegava da prati njegove mečeve. Veljko je otkro da Ceca neće biti u publici u petak u Hajatu na meču protiv Denisa Tsarjuka.

"Neće gledati ni ovaj meč. To je stresno za sve majke", kaže Ražnatović.

foto: Dragana Udovičić

Na pitanje da li ima neke posebne rituale pred meč, Veljko je istakao da voli mir, da ni sa kim ne razgovara pred meč i da se uvek pomoli Bogu.

"Samo molitva, vera u Boga i to je to", kaže mladi bokser.

Kurir sport