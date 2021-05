VATERPOLISTIKINJA VOJVODINE OTVORENA: Lezbijka sam, toga se ne stidim i nemam problem u Srbiji! (FOTO)

Brazilska vaterpolistikinja Mari Kosmo, koja igra za Vojvodinu, priznala je da je lezbijka i otvoreno poručila da nema bilo kakav problem u Srbiji zbog toga.

Devojka iz Sao Paola koja živi u Novom Sadu u poslednja tri meseca kaže da za sada nije imala nikavih neprijatnosti u našoj zemlji zbog svoje seksualne orijentacije.

Marijana često objavljuje fotografije sa devojkom Barbarom, koja radi kao profesorka u školi u Brazilu. Porodici i prijateljima je pre nekoliko godina priznala da voli žene i od tada se konačno oseća – slobodno, o čemu je govorila za Sportfem.

- Zabavaljamo se skoro četiri godine. Barbara radi kao profesorka u srednjoj školi u Brazilu, pa zbog posla nažalost nije sa mnom u Srbiji. Ona mi je bila velika podrška tokom svih loših trenutaka, uključujući i proces "izlaska iz ormana". Barbara me je inspirisala da verujem u sebe - rekla je Mari za Sportfem.

Ona je rano „otvorila dušu“ porodici.

- Rekla sam im da volim žene kada sam imala 18 godina. Postalo mi je veoma teško to da krijem, osećala sam veliki teret. Morala sam da im kažem. U to vreme sam se mnogo plašila njihove reakcije, ali duboko u sebi sam znala da me vole i da će biti uz mene bez obzira na sve. Srećna sam osoba što imam roditelje koji me podržavaju. Kada sam im rekla istinu zagrlili su me, pogledali u oči i rekli „volimo te”. Roditelji bi trebalo da vole svoju decu, a moji upravo to rade. Naravno da su se brinuli zbog moje bezbednosti i moje budućnosti, ali lep razgovor je bio sve što nam je trebalo. Nisam mogla da očekujem bolju reakciju od njih.

O tome kako okolina gleda na njenu seksulanu orijentaciju kaže:

- Tek nedavno sam “izašla iz ormana” i od tada svakodnevno nailazim na različite situacije. Neke su dobre, neke loše. Incidenti koje sam doživela i nisu toliko strašni kada uporedim sa stvarima koje su se dešavale mojim prijateljima. Neprijatno je, na primer, kada bulje u mene i moju devojku kada se držimo za ruke na ulici. Ponekad imaju i neke provokativne, ružne komentare. Međutim, verujem da osećam sigurnost i zato što se uglavnom krećem u istom krugu ljudi u klubu, na univerzitetu, i u komšiluku. Kada se krećem među ljudima koje ne poznajem, znam da ne mogu tako lako da im kažem da sam lezbijka. Nažalost, to mi uvek mora biti na umu. Bila sam 12 godina u istom klubu, trener me je znao godinama pre nego što je saznao da sam lezbijka, a s obzirom na to da je sjajan momak bio je dobar prema meni. I vaterpolo zajednica u Brazilu me je sjajno prihvatila. Ni u Vojvodini nisam imala problema sa trenerima. Mislim da generalno žene lakše prihvataju kada saznaju da je neko gej, muškarci su konzervativniji i to bi moralo da se promeni.

Ona je navela i da nije nikad imala problema sa time u Vojvodini.

- Živim u Srbiji nešto duže od tri meseca i drago mi je što do sada nisam imala loših iskustava, iako su me kada sam se doselila upozorili da vodim računa - poručila je Mari Kosmo.

Kurir sport/www.sportfem.rs