BRAVO, MOMCI: Vasić i Mačković osvojili ZLATO na Svetskom kupu u Lucernu!

Srpski dvojac bez kormilara, u kojem veslaju Miloš Vasić i Martin Mačković, osvojio je zlatnu medalju na II Svetskom kupu u Lucernu.

Naši momci su u vremenu 6:36,84 minuta na cilj stigli ispred srebrnih Italijana i bronzanih Rumuna.

Srpski tim je za rivale, osim pomenutih posada Italije i Rumunije, imao i posade Francuske, Velike Britanije i Belorusije. Posle ujednačenog žestokog starta, Vasić i Mačković su se izdvojili na čelu trke i na prvom prolazu, na 500 metara, imali vođstvo. Srpski veslači su diktirali tempo i u nastavku, pa su na polovini trke samo uvećali prednost u odnosu na rivale.

Miloš i Martin su imali potpunu kontrolu u ovom finalu, nijednog trenutka nisu dozvolili ostalim posadama da im ugroze zlato - na 1.500 metara imali su više od dve sekunde prednosti u odnosu na tada drugoplasirane Matea Loda i Đuzepea Vićina iz Italije, a skoro tri sekunde u odnosu na trećeplasirane Marijusa Vasila Kozmijuka i Ćiprijana Tudose iz Rumunije.

Do kraja trke poredak je ostao isti - naši veslači su osvojili zlato preveslavši stazu za 6:36,84 minuta, Italijani su stigli do srebra (6:38,28 minuta), a Rumuni do bronze (6:38,45). Četvrto mesto pripalo je Britancima (6:38,96), peto Francuzima (6:44,51), a šesto Belorusima (6:44,61).

Kurir sport