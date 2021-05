OSAM I PO GODINA TEŠKE ROBIJE ZA RUSA: UFC Borac oteo biznismena zbog 3.500 evra, sada mora u strogo čuvani zatvor

U UFC, najjaču MMA organizaciju, je ušao sa stopostotnim učinkom u deset mečeva, a i svoj prvi meč u oktagonu je rešio u svoju korist. Tada je u drugoj rundi savladao Marka Godbira.

Očekivalo se da ruski teškaš uradi velike stvari u karijeri, ali je sada jasno da mu je prva borba u oktagonu ujedno bila i poslednja.

Sosnovski je 2019. godine učestvovao u zločinu zbog kojeg je sada osuđen na osam i po godina teške robije u strogo čuvanoj ustanovi. On je proglašen krivim po svim tačkama optužnice za zlodelo koje je počinio sa grupom ljudi.

Dmitrij i još četvorica saučesnika su na ulici oteli ruskog biznismena, autom ga odveli u kancelariju gde su mu pretili smrću ako im ne isplati 300.000 rubalja. Radi se zapravo o veoma maloj sumi para, tek 3.500 evra.

Pošto je biznismen to odbio, jedan od otmičara ga je gušenjem doveo do gubitka svesti. Kada su otmičari napustili prostoriju, biznismen je uspeo da pobegne i ode do policije, koja je vrlo brzo pohapsija otmičare.

Dmitrij Sosnovski će po izlasku iz zatvora imati 40 godina i teško je očekivati da se ikada više vrati u oktagon.

