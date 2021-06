SRPSKI STRELCI PO POVRATKU SA EVROPSKOG PRVENSTVA: Uspesi u Osijeku vetar u leđa, ali i motiv za napredak i žestok rad

Posle 14-mesečne pauze su se vratili na međunarodnu scenu, generalno gledano ostvarili dosta dobre rezultate, ali o Osijeku sve manje i manje razmišljaju.

Sumirajući utiske iz Osijeka, naši reprezentativci već okreću daljim planovima. Sa nestrpljenjem čekaju nove izazove i krunu, ovaj put petogodišnjeg olimpijskog ciklusa, Igre u Tokiju. Svesni su vrednosti rezultata koje su postigli, ali i dalje čvrsto stoje na zemlji.

Srebro i kvota vazdušnom puškom

U seniorskim takmičenjima puškom, srpski reprezentativci su osvojili jednu olimpijsku kvotu i jedno ekipno srebro (puška,muškarci).

Niz dobrih rezultata otvorili su juniori, a nastavio je Milenko Sebić, koji je prvog dana seniorskih takmičenja petim mestom vazdušnom puškom izborio olimpijsku vizu. Nekoliko dana kasnije stigao je i do šestog mesta malokalibarsskom puškom iz trostava.

- Od mene se prethodnih godina uvek više očekivalo malokalibarskom nego vazdušnom puškom. Bio sam specijalista za mali kalibar, ali u pripremama za Osijek nisam favorizovao ni jednu disciplinu, već jednakim intenzitetom trenirao sa obe puške i takav plan je dao rezultat. Ušao sam u finale vazdušnom puškom, izborio kvotu, a posle rasterećenije ušao u takmičenje malim kalibrom. Nije bilo lako doći do finala. Na primer, strelci koji su pogodili 1.178 krugova u trostavu, što je vrhunski rezultat, su ostali „ispod crte“ za finale. Ispunio sam neke od ciljeva plasmanima u finale i izborenom kvotom. Ipak, ostaje žal, jer nije mnogo nedostajalo da dođem do bar jedne pojedinačne medalje. Siguran sam da mogu i bolje.

Povratak takmičarske tenzije

Program ovogodišnjeg Prvenstva Evrope je bio bogat. Sticajem okolnosti, izazvanih pandemijom, prvi put posle skoro 30 godina zajedno su održana evropska prvenstva vazdušnim i malokalibarskim oružjem. Sem toga u programu su se bile nove discipline, poput ekipnih i miks takmičenja malokalibarskim oružjem. Najzauzetiji u srpskom timu bili su Sebić i Milutin Stefanović, koji su učestvovali u tri pojedinačna, dva ekipna i dva miks takmičenja.

- S obzirom da smo dugo bili bez takmičenja, meni je takav dinamičan ritam odgovarao – kaže Milutin Stefanović.

–Nedostajala mi je tenzija velikog takmičenja. U devet dana bilo je dosta prilika za dokazivanje. Kad je o pušci za muškarce reč, individualno nismo svi uspeli da ostvarimo svoje maksimalne rezultate, ali smo se vratili na pobedničko postolje u ekipnoj konkurenciji. Izuzetno je bitno da smo najzad izašli na međunarodnu scenu i dobili odgovore na pitanja gde smo u odnosu na rivale. Sada je na nama da izvučemo zaključke i vidimo kako dalje u pripremama za Tokio i ostala takmičenja.

foto: Streljački Savez Srbije

Lazar Kovačević, najmlađi član muškog tima vazdušnom puškom, praviparalelu sa šampionatom 2019:

- Pre dve godine, na EP, organizovanom takođe u Osijeku, prvi put sam sa seniorskom reprezentacijom osvojio medalju. Takođe smo bili drugi ekipno, a i tada smo izgubili od Rusije u finalu. Sada se ponovila ista priča, ali ovaj put smo bili mnogo bliži pobedi. Srećan sam zbog medalje, a i zbog toga što sve sve više približavamo najboljoj reprezentaciji u Evropi. Potvrdilo se da smo i pored nedostatka velikih takmičenja, dobro radili,a rezulati u Osijeku su nam dali nove motive da tako i nastavimo.

Tri medalje pištoljem

Damir Mikec je bio najuspešniji pojedinac u srpskom timu u Osijeku. Posle srebrne medalje u miksu vazdušnim pištoljem u paru sa Zoranom Arunović, osvojio je i odličje iste boje u gađanju malokalibarskim pištoljem slobodnog izbora. Ponovio je uspeh iz Bakua 2017.

- Prvenstvo za mene nije počelo kako sam se nadao, jer nisam stigao do finala vazdušnim pištoljem. Osvojio sam 11.mesto, što nije loše. Međutim, očekivao sam plasman među osam najboljih, bio sam spreman, ali rivali su ovaj put postigli bolja ostvarenja. Kako je prvenstvo odmicalo, rezultati i plasmani su bili sve bolji. Zorana i ja smo nastavili niz medalja u miksu, u vrlo teškom takmičenju. Kao i prošle godine u finalu smo izgubili od Rusa. „Naoštrili“ smo da ih pobedimo, ali opet su bili bolji. Ipak, osvojili smo šestu uzastopnu evropsku medalju, zaista fantastičan niz. Na kraju, sam učešće zaključio sa srebrnom medaljom u gađanju malokalibarskim pištoljem. Dva odličja iz četri nastupa mi daje dovoljno razloga za zadovoljstvo, pogotovo što su došla posle velike pauze. Ali, s druge strane, jasno mi je da me u naredna dva meseca, do Olmpijskih igara, očekuje žestok rad. Sada mi je prvi cilj da popravim nedostatke koji su došli do izražaja u Osijeku kako bi do Tokija sve došlo na svoje mesto.

Medalje ne zavaravaju, možemo bolje

Pre ovogodišnjeg EP, miks Arunović/Mikec je u riznici već imao dve zlatne, dve srebrne i jednu bronzanu medalju sa šampionata Starog kontinentra. Razumljivo je da su ih svi gledali kao na favorite, ali njih dvoje nisu osećali dodatni pritisak.

- Na svakom takmičenju mi sami od sebe očekujemo da dođemo do borbe za medalje, znamo kako nas drugi gledaju, znamo koliko možemo, pa dodatnog pritiska nema. Ovaj put pred prvenstvo je postojala veća doza neizvesnosti, s obzirom dugo nismo imali prilike da se odmerimo sa konkurencijom. Na kraju, nije bilo mnogo iznenađenja u Osijeku. Najbolje reprezentacije su se našle u vrhu. Potvrdili smo da pripadamo tom krugu. U miksu smo postigli dobar rezultat i plasman, ali ova medalja nas nije zavarala. Svesni smo da i kao tandem i kao pojedinci, možemo još da napredujemo i Olimpijske igre dočekamo u boljoj formi nego sada.

Uz Zoranu Arunović, ekipnu bronzu u ženskom takmičenju pištoljem, osvojile su Jasmina Milovanović i Brankica Zarić.

– Nismo sjajno počele u pojedinačnom takmičenju, ali dan kasnije u ekipnom smo dostigle zadovoljavajući nivo i stigle do medalje. Pokazali smo koliko možemo, ali i videli koliko još treba da radimo i razvijamo timski duh, jer ovo nije naš maksimum- poručuje Jasmina Milovanović.

foto: Streljački Savez Srbije

Brankica Zarić se prvi put posle dužeg perioda našla u nacionalnom timu.

- Evropsko prvenstvo u Osijeku je bilo moje prvo veliko takmičenje posle pet godina. Međutim, sa Zoranom i Jasminom se znam od juniorskih dana, i ranije smo zajedno bile u ekipama. Možemo da se oslonimo jedna na drugu, što je došlo do izražaja i dalo rezultat.

Srpski strelci se krajem juna ponovo vraćaju u Osijek, gde će biti održan Svetski kup.

- Osijek je naknadno prihvatio organizaciju Svetskog kupa i svim strelcima spasao sezonu. Da nije bilo Evropskog prvenstva i predstojećeg Svetskog kupa, ne bismo imali nijednu dekvatnu proveru za Olimpijske igre. Jedva čekamo sledeću proveru – najavljuje Damir Mikec.

(Kurir sport/SSS)