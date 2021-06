SPEKTAKL: Boks derbi večitih ukrasio Mali Kalemegdan (FOTO)

Mali Kalemegdan je praštao u razmeni udaraca večitih rivala u derbiju 6. kola Bokserske Lige Srbije 2020/21. u kome je Partizan ugostio Crvenu zvezdu u predivnom ambijentu mesta na kome je nastao Beograd.

Susret “večitih” prikazao je ne samo izvanredne borbe, žar za pobedom, hrabrost, već i pobedu plemenite veštine, sjaj boksa u srpskoj prestonici. Sam po sebi meč je nosio prefiks atrakcije jer je organizovan na otvorenom, na mestu gde su nekada srpski vitezovi bili bitke i branili našu prestonicu, a sve je dodatno začinjeno prepunim tribinama i duhom džentlmenstva koji je provejavao tokom celog susreta. Na kraju pobeda Crvene zvezde rezultatom 6:12, ali rezultat je bio u drugom planu. Ovaj put sudar crno i crvenobelih imao je važniju, jaču i snažniju poruku, a to je pobeda sporta, pobeda boksa.

foto: Bokserski Savez Srbije

Čar i draž plemnite veštine opila je masu, opila je sve one koji su se namerno ili slučajno našli na Malom Kalemegdanu i bili svedoci poštenog rivalstva dva boksera u ringu. Prethodnica ovkavom spektaklu su i pune trenažne boks sale dece u oba kluba što je znak da su se oba kluba ponovo počela razvijati i da su na dobrom putu potpune procvati.

foto: Bokserski Savez Srbije

BK Partizan (Beograd) – BK Crvena zvezda (Beograd) 6:12 (seniori: do 54 kg bez rivala i borbe Zenun Šerifović (BK Crvena zvezda) 0:2, do 57 kg Ilija Čolić – Kristijan Jovanović 0:2, do 60 kg Đuro Jelovac – Momčilo Janjić 0:2, do 64 kg Sava Mitić – Nenad Jovanović 0:2, do 69 kg Uroš Drača – Džejlan Toskić 0:2, do 75 kg Igor Rogić – Novak Radulović 2:0, do 81 kg Aleksa Marković – Sandro Poletan 2:0, do 91 kg bez rivala i borbe Milisav Savić (BK Partizan) 2:0, +91 kg Miloš Veletić – Milutin Stanković 0:2)

(Kurir sport/BSS)