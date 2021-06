U BAKUU JE PRILIČNO LUDO: Peres srećan zbog pobede u Azerbejdžanu

"Srećan sam. Uglavnom je u Bakuu prilično ludo, ali moram reći i da mi je žao zbog Maksa (Verstapen). Zaslužio je da pobedi danas i bilo bi dobro za ekipu da je osvojila prva dva mesta, ali ova pobeda je fantastičan rezultat", rekao je Peres posle trke.

Peres je pobedio u Azerbejdžanu i ostvario drugu pobedu u karijeri. On je trku završio za dva sata, 13 minuta, 36,410 sekundi. ;Meksikanac je pobedio zahvaljujući dobroj vožnji, ali i timskom kolegi Maksu Verstapenu.

Trka je bila prekinuta nešto više od pola sata, u 48. krugu posle incidenta do tada vodećeg Verstapena. Na njegovom bolidu pukla je leva zadnja guma i on je udario u zid i morao je da odustane. Holandjanin je do tada potpuno kontrolisao trku i bio je blizu pobede, ali i da uveća prednost u generalnom plasmanu.

Peres je bio odmah iza njega i uspeo je u završnici da sačuva prvo mesto u duelu sa Luisom Hamiltonom i obezbedi pobedu kojom je Red Bul uvećao prednost nad Mercedesom u konkurenciji konstruktora.

"Imali smo sreće da završimo trku i bilo je prilično teško stići do kraja. Hamilton je imao jak tempo tokom trke, pritiskao me je u svakom krugu. Na ponovljenom startu sam loše krenuo, Hamilton me je obišao, ali pokušao sam da udjem što šire, a on nije uspeo da udje u krivinu", naveo je Peres.

"Ovo će definitivno uvećati samopouzdanje i meni i ekipi", dodao je meksički vozač.

Drugo mesto zauzeo je četvorostruki svetski šampion Sebastijan Fetel iz Aston Martina, što je prvi plasman na pobednički podijum za tu ekipu.

"Ovo je velika stvar za ekipu. Dobro smo startovali, nadoknadili nekoliko pozicija i čuvali smo gume. Imali smo veoma dobar tempo kod prvog restarta, koji je za mene bio briljantan jer sam nadoknadio još dve pozicije. Čuvali smo gume i to je bila tajna uspeha", naveo je on.

"Ovo je bio sjajan dan. Presrećan sam zbog sebe i ekipe, bilo je sjajno. Podijum - to zaista nismo očekivali", dodao je nemački vozač.

Treće mesto zauzeo je vozač Alfa Taurija Pjer Gasli.

"Neverovatno, ne znam šta da kažem. Trka je bila luda. Kvalifikacije su bile važne, nisam znao da ćemo biti u konkurenciji za podijum, ali na kraju smo bili. Neverovatan je osećaj biti na podijumu", rekao je francuski vozač.

"Morali smo da se borimo, bilo je teško od polovine trke jer smo imali problem sa motorom, Seb je uspeo da me pretekne, a posle toga sam morao da se borim za podijum i zaista sam ga želeo. Osvojili smo važne bodove, obavili smo fantastičan posao", dodao je Gasli.

