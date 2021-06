MILOVAN VESNIĆ BEZ BODOVA U POLJSKOJ: Problemi sa automobilom koštali srpskog vozača boljeg plasmana! FOTO

On je prvi put vozio na ovoj stazi, a već na treninzima imao niz tehničkih problema na "audiju RS3 LMS", pa je ekipa Vesnić rejsing zamenila pedalu gasa sa senzorima, modul elektronike, klapnu gasa i delove trapa.

Ipak, srpski as nije mogao da se kvalifikuje bolje od 10. mesta, a prvu trku je završio kao 11, iako je u prvom delu sprinta nadoknadio tri pozicije.

“Veoma sam razočaran, ne pamtim da sam vozio ovako lošu trku. Odlično sam startovao, prva dva kruga sam bio blizu konkurentima, ali posle toga jednostavno nisam imao tempo. Sigurno je delimično i do mene i nedovoljnog poznavanja staze, ali “audi” je jednostavno posustao”, kaže Vesnić.

foto: Press služba Milovana Vesnića

U drugi sprint je ušao sa novim problemima na automobilu. On je posle kruga za zagrevanje morao u boks, zamenjen mu je akumulator, izašao je na stazu, ali problem nije bio rešen, pa je odustao.

"U krugu za zagrevanje izgubio sam servo volan i menjač je počeo da brlja. Video sam da napon pada, pa su me sa startnog mesta odgurali do boksa. Trku sam započeo sa pitlejna, ali sam video da su problemi ostali isti, mislim da me je ovog puta izdao alternator, pa sam morao da odustanem", objašnjava Vesnić situaciju sa starta trke.

"Nemam više šta da kažem, maler za malerom... Vikend u Poljskoj je onaj od kog boli glava. Automobil je svakog vikenda pravio različite probleme, a posle svih promena i napornog rada čitave ekipe, ponovo novi i novi tehnički problemi", dodaje on.

"Posle tri odustajanja na šest trka, više ne mogu da se nadam nekom visokom plasmanu na kraju sezone. Sad imamo više od mesec dana da se pripremimo za Grobnik, nadam se dobro. Sreću više neću da prizivam, jer je očigledno nemam ove godine", završio je naš proslavljeni automobilista.

