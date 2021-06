NECA PONOVO NA PODIJUMU: Nemanja Jovanović treći na trci u austrijskom u Bruku za Sportstil kup

Na takmičenju za Centralnoevropsku zonu (CEZ) i Sportstil kup (SSC) koje je održano u Bruku, Nemanja Neca Jovanović član SAMKU Serbijan rejisng tima dostojno je branio boje Srbije u Austriji. Posle tri nedeljna okršaja Jovanović je osvojio treće mesto za SSC u junior rotaks klasi.

– Još jedno međunarodno takmičenje je za nama, posle kojeg ne mogu reći da nisam zadovoljan, ali znam da sam mogao bolje. Velike probleme nam je zadavao agregat koji smo izvukli na žrebanju pre zvaničnih i kvalifikacionog treninga. Jednostavno nije hteo da povuče iz krivine, a to je ko se razume u tehnički sport ozbiljan nedostatak. Probali smo razna podešavanja, ali nije išlo. Dok sam se objasnio sam tatom prošlo je dosta vremena. Kada su nam zamenili motor već smo zakasnili sa podešavanjem za kvalifikacije, tako da samo morao da se zadovoljim devetim mestom. Kada se startuje iz druge polovine startne rešetke potrebno je mnogo umeća, ali i dosta sreće da se probijete do vodećeg. Minulog vikenda u Bruku to nije bio slučaj, ali koliko danas putejemo u Nemačku na FIA Akademiju, tako da mi je fokus na predstojećem događaju – poručio je Nemanja Jovanović.

Nemanja Jovanović u junior klasi prvu trku startovao je sa devete pozicije i odmah je zaradio još jednu, da bi do kraja iskoristio grešku protivnika i do cilja stigao kao sedmi. Jovanović je drugu trku „otvorio“ odličnim startom, ali je prvih nekoliko krugova imao kolegu koji ga je zatvarao. No, Nemanja je uspeo da ga nadmudri i obiđe, kako i bi se priključio vodećoj grupi, ali nije bilo vremena za bolji plasman. Jovanović u trećem izdanju kako je započeo tako i završio na sedmom mestu.

