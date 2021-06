KNJIGA O VATERPOLU ZA SVE GENERACIJE: Održana promocija knjige "Moje trenersko iskustvo" (FOTO)

„Prvo bih pozdravio Ljilju Orlić, suprugu Vlaha Orlića, koji je osnovač našeg vaterpola. Realizaciju ove knjige pomoglo je mnogo ljudi. Želim da odam veliko priznanje dekanki Fakulteta za sport Ivanki Gajić, koja je bila vizionar, koja je uradila mnoge stvari za sve naše sportove. Naše dekanke više nema, ali tu je Bojan Sekulić, predsednik Saveta Fakulteta za sport, koji je završio ogroman posao. Hvala svim ljudima iz vaterpola koji su došli. Naravno i profesoru Vladimiru Koprivci, koji je najomiljeniji profesor sporta u Srbiji“, rekao je Đorđe Makuljević Maka.

foto: Kurir sport

Prisutne je u ime Vaterpolo saveza Srbije pozdravio generalni sekretar Nemanja Marjan.

„Ovo je priča o našem vaterpolu. Nema mnogo ovakvih knjiga, a ni ljudi koji su toliko dugo posvećeni vaterpolu. Maka je uspeo da napravi dobre igrače i pre svega dobre ljude. Zahvaljujemo se svima koji su pomogli realizaciju ove knjige. Siguran sam da će Maka još mnogo doprineti uspesima srpskog vaterpola“

Dejan Savić, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, oduševljen je knjigom „Moje trenersko iskustvo“.

„Zadovoljstvo mi je i čast što se nalazim na predstavljanju Makinog životnog dela. Da nije pandemije, ova prostorija bi bila puna ne samo vaterpolista, nego i svih onih koje je iznedrio, koji su kroz njegovu pištaljku postali ljudi. Neke stvari pretočio je u reči, a impresionira veština ophođenja prema struci. Recezent Vladimir Koprivica je još jedna pozitivnost ovog udžbenika. Verujem da će treneri i svi koji vole ovaj sport pažljivo studirati ovu knjigu i da će svoje znanje dalje prenositi. Ovde ćemo uvek imati podsetnik na stvari koje smo ponekad zaboravili“, istakao je trofejni stručnjak koji je pisao predgovor za ovu knjigu.

foto: Kurir sport

Izdavač knjige, Fakultet za sport Univerziteta “Union – Nikola Tesla”, i prethodnih godina je podržavao ovakve i slične projekte koji su za cilj imali promociju sporta, pa je tako bio pokrovitelj dokumentarnog filma “250 stepenika” i izdavač knjige legendarnog džudiste Vuka Rašovića “Nisam stigao ni da ostarim”.

Jedan od recezenata knjige “Moje trenersko iskustvo”, je i uvaženi profesor ovog Fakulteta, prof. dr Vladimir Koprivica, koji je izneo svoje impresije o ovoj knjizi:

“Ovo je prva knjige ove vrste kod nas i zato je jedinstvena. Naš vaterpolo ima dve nelogičnosti. Srbija nema dovoljno bazena u odnosu na broj stanovnika, a naši delfini su najbolji na svetu. To je neverovatna kontradiktornost. Druga nelogičnost je između tih uspeha i stručne literature, koja je bila na nuli. Nisam se ljutio na trenere. Time su morali da se bave oni koji nisu toliko zaokupljeni direktnim radom sa vaterpolistima. Ipak, učinio je to Maka, mada nije bila njegova obaveza. Vaterpolo je nešto što u njemu stanuje, to je njegova ljubav i to se materijalizovalo kroz knjigu. Ima 227 strana i preko 100 fotografija. I svaka čast Fakultetu za sport i Bojanu Sekuliću što su uložena sredstva u ovaj vredan projekat. Dobili smo sveobuhvatno delo o vaterpolu,” istakao je Koprivica.

foto: Kurir sport

Značajan doprinos da ova knjiga ugleda svetlost dana imala je i prof. dr Ana Gavrilović, takođe profesor Fakulteta za sport, koja pruža i veliku podršku vaterpolistima u njihovom obrazovanju.

“Preko sinova sam upoznata koliko vaterpolo traži odricanja. Shvatila sam da ovaj naš trofejni sport nema pisanog traga o uspesima. Pričala sam Maki o tome, a on je odmah dao rešenje. Odneli smo to pokojnoj dekanki Ivanki Gajić i ušli smo u realizaciju projekta. I, uspeh je bio zagarantovan. Nadam se da će ova knjiga pomoći našim vaterpolistima i stručnjacima da ostanemo na krovu sveta”, rekla je prof.dr Ana Gavrilović.

Knjiga “Moje trenersko iskustvo” naći će se u prodaji po ceni od 1.500 dinara.

(Kurir sport)