GODINU DANA BEZ BOBANE VELIČKOVIĆ MOMČILOVIĆ: I dalje čekamo ISTINU I PRAVDU, NAŠA ŠAMPIONKA je makar to ZASLUŽILA

Kurir je u Boru posetio streljanu u kojoj je Bobana gradila svoju šampionsku karijeru, a kroz ekskluzivni razgovor sa njenim prvim trenerom Bobanom Markovićem donosimo detalje koji dosad nisu bili poznati javnosti.

- Mi smo posle tragedije, na moj predlog, odlučili da sa tog njenog mesta, njenog ćoška kako je ona to zvala, više niko nikada ne puca. Ostaće memorijalni kut u našoj streljani. Obeležili smo ga stvarima koje je ostavila neposredno pred odlazak na porođaj. To su Bobanine lične stvari i pokušaćemo da to, zajedno sa imenom ovog sportrskog centra, ostane za večno sećanje na nju i sport uopšte u ovom gradu.

Gledamo u flašicu sa vodom, lap-top, jednu od zlatih medalja, nešto dalje na zidu ih je bezbroj, majicu koju je nosila na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, a tu je i jedna od akreditacija sa velikih svetskih takmičenja.

- To je medalja sa jednog od domaćih prvenstava, poslednje kolo na kom je učestvovali nekoliko meseci pred odlazak - objašnjava Boban, pa nam otkriva i kako se bori sa bolnom istinom da Bobane više nema.

- Suština mog načina razmišljanja o životu i smrti je da to što osećamo nedostatak ljudi do kojih nam je stalo, pogotovo maldih i talnetovanih poput Bobane, pokušam da nadomestim sećanjem. Mislim da to sećanje u nama, o ljudima koji su nam bliski i koji su nam u srcu, da jednostvno en dozvoljava da ih smatramo izgubljenim. Oni su tu sa nama i mi ćemo sećanjem i mislima da budemo sa njima. Naravno sve što se dogodilo sa Bobanom i sam način te tragične smrti, moram da kažem, sve je i dalje jedna velika nepoznanica i nadam se da će vremenom i ta strana medalje da se rasvetli.

Godinu dana prošlo je od tragične smrti naše šampionke u strelajaštvu Bobane Veličković Momčilović, a još nije zvanično ustanovljeno da li je i ko je kriv za njen odlazak nekoliko dana nakon porođaja. Vreme je da se sazna i objavi, a, ukoliko se krivica dokaže, i da počinioci budu strogo i žestoko kažnjeni. Bobana je makar to zaslužila.

Sportski centar ukrašen muralima nosi njeno ime Sportski centar u Boru odnedavno nosi ime naše strelkinje Bobane Veličković Momčilović, a zidovi pokraj streljane u kojoj je trenirala i kovala silne medalje sa najvećih takmičenjima prekirveni su muralima sa likom divne malde žene. Da se nikad ne zaboravi!

foto: Gojko Filipović/Kurir Sport Ćao, Boki, vidimo se Boban Marković kaže da i dan danas ima potrebu da se pozdravi sa Bobanom, koju je trenirao od 1999. do 2017. godine. - Veoma često mi se desi da otvorim vrata streljane i očekujem da ću Bobanu videti na njenom mestu. Iskren da budem, ponekad ih otvorim samo da se pogledom oprostim od nje, onako kako sam to često radio poslednjih godina. Bobanu je od 2017. trenirala Jasna Šekarić, dolazila je ovde, a ja sam se bavio administracijom u klubu. I onda bih tako samo provirio i rekao "Ćao, Boki, vidimo se". To je bio neki moj pozdrav, to je bio i moj poslednji pozdrav na komemoraciji...

