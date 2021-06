TRČAO 350 KILOMETARA: Utramaratonac iz Republike Srpske oborio svetski rekord

Pavić, koji je jedan od osnivača Atletskog kluba Sloboda iz Novog Grada, markiranu stazu iz mesta Lindom sa juga Švedske prema severu do mesta Stromstad prešao je za 62 časa, 24 minuta i 39 sekundi i za osam časova nadmašio prethodno najbolje vreme.

„Ni u jednom trenutku odustajanje nije bilo opcija, jedino da sam osetio povredu ili da mi je zdravlje bilo ugroženo nekim slučajem, tada bih odustao bez razmišljanja“, priča ultramaratonac Pavić za „Nezavisne novine“.

Prema njegovim rečima, tokom svih 359 kilometara, koliko je trajala ova deonica, imao je prijatelje trkače uz sebe koji su ga naizmenično pratili, što mu je davalo dodatnu sigurnost ukoliko nešto pođe po zlu.

„U plan trke je bio uključen i automobil podrške sa stvarima i phranom, tako da sam imao kontrolne stanice na svakih 10 ili 20 kilometara. Najbrže poznato vreme na određenoj distanci je postalo popularno u doba pandemije koronavirusa. Prvo u SAD, a posle širom sveta, kazao je Pavić.

Istakao je da je prvi ultramaraton koji je istrčao bila deonica od Zagreba preko Sljemena pod nazivom „Blatersa“ i to 2012. godine.

„Pre ovog rekorda, vremenska deonica koju sam najbrže istrčao jeste 2015. godine, kada sam trčao 41 čas u brdskoj trci oko Monblana. Najduža distanca do sada mi je bila 241 kilometar na trci od 24 časa 2020. godine na švedskom prvenstvu“, naveo je Pavić.

On je od prošle godine i reprezentativac Švedske u ultramaratonu.

„Ovo mi je bio prvi put da se oprobam u ovakvom izazovu, tako da sam imao i veliki respekt za ovu dužinu. Unapred sam napravio plan i prognoza je bila da dođem do cilja između 61 i 63 časa, što se na kraju pokazalo tačnim i plan je bio dobar. U cilj sam došao za 62 časa, 24 minuta i 39 sekundi, što bi značilo da sam srušio stari rekord za ukupno osam časova“, naglasio je Pavić.

Dodao je da trenutno čeka potvrdu verifikacije staze i njegovog GPS linka kako bi ovaj rezultat bio i zvanično zabeležen.

„Presrećan sam i prezadovoljan rezultatom, tako da ću sada malo odmoriti pre tempiranja forme za jesenje izazove. Ono što je pozitivno na ultratrkama i trčanjem uopšte, jeste da imaš veliki izbor, i to putne, brdske, na atletskoj stazi, off road trke i druge. One mogu biti određene vremenom od tri, šest, 12, 24 i 48 sati ili na deonicama od tačke A do tačke B sa raznim dužinama, samo treba izabrati šta trkač najviše hoće i želi“, zaključio je rekorder iz Novog Grada.

