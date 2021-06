VARDAR U PROBLEMU: EHF traži od depozit od milion evra za učešće u Ligi šampiona

Taj depozit će biti iskorišćen da se pokriju dugovi kluba (igračima) i čija se isplata traži sudskim putem, a EHF je podsetio da je Vardaru i prošle sezone bilo dozvoljeno da igra u Ligi šampiona uz odredjene obaveze, koje nisu ispunjene.

Million evra skopski klub treba da uplati u dve rate, prva do 13. ; jula i druga do 27. jula, a ako to ne učini, mesto Vardara u Ligi šampiona preuzeće slovenački klub Gorenje iz Velenja, navodi se na sajtu eurohandball.com.

Predsednik Vardara 1961 Mihajlo Mihajlovski rekao je da su u klubu iznenadjeni tom odlukom EHF i ocenio da ona nema nikavu pravnu osnovu.

"Iznenađeni smo odlukom EHF i pripremićemo odgovor. Ovo nema nikavu pravnu osnovu i odnosi se na dugove prethodnog kluba igračima. Sa EHF smo imali dogovor da ćemo, ukoliko Sergej Samsonenko ne podmiri sve igrače do 28. februara ove godine, preuzeti te obaveze i platiti. Ali, ako niko ne traži pare od novog Vardara, onda nema osnova, a potraživanja nema ni preko Federacije. To znači da nemamo dospeli dug igračima", rekao je on za makedonski portal "24 rukomet" (24rakomet.mk).

Mihajlovski je dodao da ga je Samsonenko informisao da je potpuna isplata duga igračima prolongirana do 31. decembra ove godine i da će podmiriti sve dugove.

Predsednik Vardara 1961 Mihalovski je od Samsonenka preuzeo skopski rukometni klub kada je upao u dugove i preregistrovao ga, a bivši vlasnik je tada preuzeo dugove i obavezu da ih podmiri.

(Beta)