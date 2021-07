BOKSERSKI SPEKTAKL NA ADI CIGANLIJI, SUDAR SRBA I HRVATA: Crvena zvezda dočekuje zagrebačke VITEZOVE u Beogradu!

Bokserski klub Crvena zvezda u nedelju (20.00 na Adi Ciganliji) ima derbi meč Regionalne lige protiv ekipe Vitezovi iz Zagreba. Crveno-beli najavljuju veliku borbu i uvereni su u trijumf.

foto: www.sd-crvenazvezda.net/

– Na prethodnoj konferenciji smo istakli da je naš cilj osvojiti sve. Tako ćemo se ponašati i ovoga puta u nedelju, kada budu došli naši prijatelji Vitezovi iz Zagreba. Viteški ćemo ih sačekati i dočekati, ali ih viteški nećemo pustiti da odnesu bodove iz Beograda. Nakon toga, sledećeg petka kreće i plej-of Superlige Srbije kada boksujemo protiv Naisusa gde očekujemo pobedu, jer Zvezda je odlučila da ove godine postane šampion Srbije u boksu – rekao je Predrag Lečić, direktor BK Crvena zvezda.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Crvenu zvezdu će u duelu protiv ekipe Vitezovi Zagreb koja je na programu u nedelju 4. jula od 20.00 časova na Adi ciganliji predstavljati: u konkurenciji do 18 godina Momčilo Janjić (do 60kg) i Radomir Jovanović (do 64kg), a u seniorskoj konkurenciji Kristijan Jovanović (do 56kg), Nemanja Gavrilović (do 60kg), Ognjen Vujičić (do 64kg), Vahid Abazov (do 69kg), Sandro Poletan (do 75kg), Aleksa Marković (do 81kg), Sadam Magomedov (do 91kg) i Milutin Stanković (preko 91kg). Uz prvog trenera Miodraga Milića, u stručnom štabu su i Miodrag Radić, kao i Dani Gogija, lični trener Vahida Abazova koji je pomogao u pripremi naših boksera za predstojeće mečeve.

– Očekuje nas derbi, ne samo 2. kola naše grupe, već derbi Regionalne lige. I mi i Hrvati smo ozbiljno shavtili ovo takmičenje, ulazimo u ovaj meč sa najjačim sastavima i očekujem jedan dobar meč koji će se ,verujem, mesecima kasnije prepričavati. Hrvatska ekipa dolazi u najjačem sastavu, sa 4-5 veoma trofejnih boksera koji su osvajači evropskih i svetskih medalja. Što se samog meča tiče očekujem pobedu i da se naš niz od osam pobeda nastavi. Daćemo sve od sebe i živimo za dan da savladamo zagrebačke Vitezove – istakao je trener Zvezdinih boksera Miodrag Milić.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Predsednik kluba Zoran Manojlović veruje da će crveno-beli ostvariti trijumf.

– Poželeo bih takmičarima Crvene zvezde da u nedelju budu što bolji, što vatreniji i da zabeleže trijumf – poručio je Manojlović.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Susret dva najbolja kluba iz Srbije i Hrvatske biće i humanitarnog karaktera, kao pomoć maloj Nini koja se leči u Rusiji – SMS 1019 na 3030.

– Želeo bih da se zahvalim Gradu Beogradu i Sekretarijatu za sport koji nam je kroz programe omogućio finansije i pomažu nam da predstavimo Beograd i Srbiju u što boljem svetlu. Iako će na Adi ciganliji u nedelju biti slobodan ulaz Bokserski klub Crvena zvezda poziva sve ljubitelje boksa da dođu i pogledaju bokserski spektakl, ali i da simbolično njihova ulaznica za taj duel bude SMS poruka 1019 na 3030 za našu malu Ninu koja se trenutno leči u Rusiji i nadamo se da će oporavak da joj protekne kako treba – zaključio je Lečić.

Kurir sport