IZBOR SSS: Smučarski klub Zvezda najbolji u Srbiji

Tradicionalno, na kraju sezone Skijaški savez Srbije izabrao je najbolje skijaške ekipe u Srbiji. Prigodna svečanost održana je na Zlatiboru nešto kasnije nego što je to uobičajeno pošto su u Savezu sačekali da se stvore povoljni epidmiološki uslovi.

Ove sezone za najbolju ekipu proglašen je Smučarski klub “Zvezda” sa Zlatibora koji je bio neprikosnoven u nordijskim disciplinama tokom prethodne zime. Klub sa Zlatibora postoji sedam godina i prema rečima Mine Ilić, koja je prvi trener u klubu, ujedno je i selektorka nacionalnog tima Srbije u ovoj disciplini, ovo je njihova najbolja sezona. Perjanica kluba je Anja Ilić koja ja prethodne sezone imala sjajne individualne i ekipne rezultate, u tim sprintu 18. mesto u trci svetskog kupa i 21. na SP, što su najbolji rezultati srpskog nordijskog skijanja ikad.

Treba istaći i treće mesto na Balkan kupu u konačnom plasmanu. U klubu su jako ponosni na nove naraštaje srpskih nordijaca, nekoliko njih sa tek napunjenih 15 godino bilo je deo ekipe na Svetskom prvenstvu u Obersdorfu. Andrija Tošić, Ana Jeremić, Đorđe Paunović, Vuk Sredojević samo su neki od takmičara kojima se predviđa svetla budućnost ovoga sporta ne samo na domaćim stazama.

Generalno, mlađe kategorije “Zvezde” sa Zlatibora beleže sjajne rezultate na svim takmičenjima i donose veliki broj pehara u vitrine kluba. Radilo se u sezoni za nama na omasovljenju, trenutno Zlatiborci imaju više od 50 aktivnih članova, što je polovina ukupnog broja nordijaca u Srbiji. Do svega toga došlo se napornim radom, to su u SSS znali da cene pa je “Zvezda” četvrtu godinu za redom postala najbolji klub u Srbiji u nordijskom skijanju. Ujedno ovaj klub je osvojio pehar za najbolji klub u Srbiji u obe discipline, prvi put u istoriji pehar je pripao nordijcima, do sada su glavnu reč vodili alpinci.

Odmora nema, nakon kratkog predaha od prethodne sezone već su na Zlatiboru krenuli sa pripremama za narednu u kojoj očekuju da će imati predstavnika na Olimpijskim igrama u Pekingu.

“Što bolji plasman u senirskoj konkurenciji Anje Ilić i naporan rad sa decom prioriteti su kluba u sezoni pred nama. Nagrada koja je došla u prave ruke obavezuje nas da u narednom periodu budemo još bolji”- rekla je Mina Ilić.

Kurir sport