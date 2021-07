NAJPONOSNIJI DOK PEVA BOŽE PRAVDE: Ovo je Vladimir Tepavac, kapiten Orlova i najbolji rukometni golman EP za gluve

KIKINDA- Vladimir Tepavac (41) iz Kikinde, kapiten i standardni rukometni reprezentativac Srbije, iz Zagreba se sa 12. Evropskog prvenstva gluvih vratio sa bronzanom medaljom. Impozantnu kolekciju medalja za najvećih međunarodnih takmičenja u najdražem dresu, Tepavac je upotpunio osmom medaljom. Njegove sjajne odbrane donele su mu još dva priznanja:

- Izabran sam za najboljeg golmana Evropskog prvenstva, a član sam i idealne postave. Evropsko prvenstvo trajalo je od 18. do 26. juna. Uspeli smo da se nakon sedam godina vratimo u sam vrh evropskog i svetskog rukometa. U duelu sa finale, sa golom razlike, savladala nas je Rusija, iako smo vodili - kaže kapiten “orlova”. Nadahnuto i sa puno emocija govori o rukometu i pevanju srpske himne. Nestvarno zvuči podatak da je član reprezentacije Srbije još od 2000. godine:

- Iskreno, za mene je poseban osećaj kad pevam našu himnu “Bože pravde”. Znate, čudan je to osećaj. Osećam samo vibracije parketa, ali dok se naša trobojka uzdiže na jarbol, ja himnu pevam, iako je ne čujem. Uvek me preplave emocije. To je neki poseban osećaj koji rečima ne mogu da opišem - priznaje Tepavac i kaže da ga iduće godine očekuju četvrte Olimpijske igre za gluve:

- U Brazilu ćemo se naredne godine, od 1. do 15. maja, nadmetati na OI za gluve i nagluve. Daćemo sve od sebe da ponovo osvojimo medalju - obećava ponosni vlasnik tri olimpijska srebra, jedne evropske zlatne i tri bonzane medalje. Osvajač je i bronzane medalje na Svetskom prvenstvu.

Bogata karijera, u reprezentaciji zemljak

Rukometom se bavim tri decenije, a branio san u mokrinskoj “Crvenoj zvezdi”, RK “Kikinda” i HC Shardon Zarand Kerman, ekipi iz Irana- kaže Vladimir Tepavac i dodaje da nije bio jedini Kikinđanin na EP u Zagrebu. O fizičkoj spremi naših rukometaša brinuo je fizioterapeut i njegov sugrađanin Aleksandar Pavlov.

Očekuju bolji tretmam

Zbog nedostatka sredstava, naše pripreme su trajale svega jedanaest dana. Država i pored silnih medalja, još uvek naša dostignuća ne vrednuje na pravi način. Paraolinpijci imaju takav tretman, ali ne i mi - ukazuje Vladimir Tepavac i dodaje da su nadležni obećali da će se do kraja godine usvojiti izmene Zakona o sportu.

