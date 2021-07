SRPKINJE POBRALE ODLIČJA: Tri bronze srpskih juniorki na EP u Gruziji

Učešće na ovom prestižnom takmičenju uzelo je 340 takmičara iz 30 zemalja, a među njiima zasijale su i mlade snage srpskog boksa, vrativši se kući okićeni medaljama.

Nova odličja za Srbiju, tri bronze u Tbilisiju, iskovale su mlade gracije našeg boksa Anastasija Bošković, Đina Miletić i Dragana Jovanović, pod vođstvom selektora ženske reprezentacije Srbije Mirka Ždrale i trenera juniorske reprezentacije Tomislava Antelja.

"Evropsko prvenstvo uvek ima posebnu težinu i značaj, to je kruna rada svakog mladog boksera i uvek je san naći se na pobedničkom postolju. Prezadovoljan sam učinkom, iako naravno uvek može bolje. Jovanovićeva je u polufinalu protiv Nemice bila podjednako dobra kao i njena protivinica, sudije su pobedu dodelile drugoj devojci, ali sve je to boks. Verujemo u sve naše mlade takmičare, rezultat iz Gruzije govori da je budućnost u našim rukama i da nas nastavak velikog rada i truda koji smo do sada prikazali vodi ka najvišim dometima. Dragana je sazrela za velike rezultate i sa njom treba planirati Olimpijske igre 2024. i nastaviti raditi i unapređivati što i činimo, kako bi odmah kada pređe u seniorke izborila kvalifkacije za Pariz 2024", istakao je selektor Ždralo.

Dragani Jovanović je ovo četvrto prvenstvo na kome predstavlja Srbiju.

"Prošle godine sam osvojila srebro, ove godine bronzu. Zadovoljna sam i uvek gledam napred, uvek sebi postavljam nove ciljeve, nikada se ne zadovoljavam učinjenim. Nastaviću vredno da radim, biću hrabra kao i do sada i sa velikim očekivanjima ulaziti u svako naredno takmičenje, uvek sa glavnim ciljem, a to je doneti medalju Srbiji koja je za mene svetinja" zaključila je Jovanovićeva.

