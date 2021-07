MILION EVRA KAO DEPOZIT: Skopski Vardar najavio da će igrati Ligu šampiona!

Kako su preneli lokalni mediji, Mihajlovski je rekao da će depozit koji je Evropska rukometna federacija (EHF) postavila kao uslov za Ligu šampiona "biti uplaćen do krajnjeg roka i da će Vardar igrati u Ligi šampiona", kao i da je klub u kontaktu sa tom federacijom.

Vardar je u grupi A Lige šampiona sa PIK Segedom, Kilom, Olborgom, Brestom, Zagrebom, Monpeljeom i Elverumom.

Prema odluci EHF objavljenoj 29. juna, Vardar 1961 more da uplati depozit od milion evra ako želi da igra u Ligi šampiona u predstojećoj sezoni 2021/22.

Taj depozit će biti iskorišćen da se pokriju dugovi kluba nastali u vreme prethodnog vlasnika Sergeja Samsonenka i čija se isplata traži sudskim putem, a EHF je podsetio da je Vardaru i prošle sezone bilo dozvoljeno da igra u Ligi šampiona uz određene obaveze, koje nisu ispunjene.

Milion evra skopski klub, prema odluci EHF, treba da uplati u dve rate, prva do 13. jula i druga do 27. jula, a ako to ne učini, mesto Vardara u Ligi šampiona preuzeće slovenački klub Gorenje iz Velenja.

Predsednik Vardara 1961 Mihajlovski je od Samsonenka preuzeo skopski rukometni klub kada je upao u dugove i preregistrovao ga, a bivši vlasnik je tada preuzeo dugove i obavezu da ih podmiri.

Beta