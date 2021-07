Ceci je svojevremeno Austrija nudila ogromne pare - milione - da zaigra za tu reprezentaciju. "

"Nudili su mi i italijanski i španski pasoš. Bilo je to pred rat, a ja kapiten naše reprezentacije. Kad bih pomislila da je to druga zemlja, da treba da pevam drugu himnu, da igram protiv svoje zemlje, to mi je van pameti. Svaki put moj odgovor je bio NE. Nisam to ja"., objasnila je Ceca

01:14 CECA KITIĆ O MILIONIMA KOJE SU JOJ NUDILI AUSTRIJANCI

Kurir sport