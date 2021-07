TAJSON FANU POLOMIO VILICU ZBOG AUTOGRAMA Nakon toga mu je dao NEVEROVATNO BOGATSTVO!

Naime, Tajson je otkrio je je jednom fanu isplatio osam miliona evra jer mu je polomio vilicu!

Incident se dogodio u vreme kada je Majk bio na vrhuncu slave, a bio je poznat po "kratkom fitilju". Dešavalo mu se da ne može da kontroliše bes, pa je povremeno nasrtao na ljude.

Neki su tako pretrpeli ozbiljnije povrede, a kasnije su u sudskim postupcima uspevali da izvuku ogroman novac.

foto: Printsrkin

Rekorder je jedan momak koji je od Čeličnog Majka pokušao da dobije autogram i u tome je bio navalentan. Došlo je svađe, a najmlađem šampionu u istoriji brzo je "pukao fil", pa ga je dotičnog odalamio toliko jako da mu je pukla vilica.

- U to vreme sam bio strašno nervozan prema tim ljudima, dešavalo mi se da udarim nekog jer me previše maltretira oko autograma. Jednog bih nokautirao, drugom polomio vilicu. Morao sam da ispišem čekove, neko je dobio četiri milona dolara, jednom sam napisao ček na osam miliona... Dotuklo me to, ja nisam imao pojma ko su ti ljudi - priznao je Majk Tajson u podkastu Hotboksin.

