VELJKO RAŽNATOVIĆ ZA KURIR: ZACEMENTIRAĆU SVOJE IME U BOKSU! Priznao da ne može da DIŠE zbog pritiska svog RATNIČKOG PREZIMENA!

Veljko Ražnatović uspešan je u svetu sporta, a o tome govori i činjenica da je stavljen na spisak reprezentativca.

Koliko je svojim zalaganjem doprineo da ovaj klub postane šampionski, kao i kakvi ga mečevi očekuju u narednom periodu, rekao nam je, najbolji srpski bokser u kruzer kategoriji, Veljko Ražnatović.

foto: Kurir televizija

- Velika je čast što sam se našao na spisku reprezentacije, za mene nema veće časti od predstavljanja svoje zemlje. Kad bih pobedio na sledećem meču, bio bih možda jedini sportista koji je osvojio šampionsku titulu. Nije se još moj rad isplatio, ali ide sve dobrim tokom i ne bih ništa menjao. Ja sam se rodio motivisan, ali videti da to moje ulaganje dobija zaslugu i leđa kakva treba je velika čast. Tek ću da zacementiram svoje ime u srpskom boksu. Dese mi se nekada momenti da ne mogu da dišem, jer imam veliki pritisak zbog prezimena, da ne smem da kiksnem. Mislim da to na mene utiče pozitivno, da ne oblatim svoje ratničko prezime. Spreman sam da umrem pre nego što ću da izgubim. Treniram 2 puta dnevno, 6 dana nedeljno. Tako mora da se trenira ako očekujete rezultate u profesionalnom sportu. Sport je jako nezahvalan u smislu da ne možes da se izvučeš na talenat, ako nisi spreman a drugi čovek u ringu jeste, onda ne možeš da pobediš. Živim u Titelu sa svojom porodicom, u prirodu, treniram i vozim biciklu. Tu sam mnogo rasterećeniji nego bilo gde drugde, idem u Novi Sad da treniram, i trener mi je zaista lud. On je u stanju da me budi u 5 ujutru i da me tera i da grize za to. Jako nam je dobra hemija i smatram da ćemo zajedno dostići najveće visine. Svi su kod njega u gladijatorskom fazonu. Vreme će pokazati da li je ovo pravi put za mene, za sada je sve kako treba, ali uskoro ćemo morati da idemo na sve ili ništa - rekao je Veljko.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:15 VELJKO I BOGDANA SA SINOM ODUVALI SVEĆICE: Ponosni roditelji ne kriju sreću, pridružila se i Ceca pa IZLJUBILA snajku PRED SVIMA!