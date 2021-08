MIKEC SPUSTIO KOMŠIJE! Hrvatski mediji pisali da je Damir njihov: Vidim šta rade sa Teslom, zna se što smo napustili Split!

Sjajni strelac osvrnuo se na pisanje hrvaskih medija koji su ga predstavili kao Splićanina koji je doneo medalju Srbiji.

Mikec sebe vidi kao Beograđanina rođenog u jugoslovenskom, a ne hrvatskom Splitu.

"Danas to jeste Hrvatska, ali ja sam rođen u Jugoslaviji. Vidimo šta se dešava s Teslom i novčićima. Čak su me i Novljani svojatali, jer sam živeo u Herceg Novom. Iz Splita sam morao da odem devedesetih iz dobro poznatih razloga, poslednjim brodom otišli smo za Herceg Novi, gde smo bili do 1997. godine, otkad sam Beograđanin" istakao je Mikec u intervjuu za "Objektiv", a onda je opisao i svoje porodično stablo.

"Ja sam baš miks, rodio sam se u Splitu, baba i deda sa tatine strane su bili iz Novog Mesta. Tata je rođen u Bitolju, jer je njegov otac imao 17 prekomandi. On je otišao u Sentu, upoznao moju mamu. Imam dva starija brata, jedan je u Kanadi, ovom prilikom ga pozdravljam. Moja braća su imala problema sa astmom, doktor im je rekao da se presele negde na more, a baba i deda su već živeli u Splitu. Porodica se zato preselila tamo, i tamo sam i rođen", objasnio je Mikec

