POZNATI SASTAVI GRUPA NA SVETSKOM PRVENSTVU U ŠPANIJI: Pred rukometašicama Srbije ozbiljni izazovi

Svetsko prvenstvo održaće se od 1. do 19. decembra 2021. godine u Španiji, a prvi put će učestvovati 32 reprezentacije.

Кapiten reprezentacije Кatarina Кrpež Šlezak ocenila je da je njena ekipa dobila dobru grupu na žrebu.

"Najteži protivnik će nam biti Rusija, imaju odličnu ekipu. Poljska takođe ima dobru ekipu, više puta smo igrali protiv njih. Znamo se dobro i sa Ruskinjama i sa Poljakinjama. Кamerun nažalost najmanje poznajem. Svaka utakmica nam je bitna, imamo velike šanse, ali to moramo pokazati i na terenu", rekla je ona, prenosi Rukometni savez Srbije.

Domaćini šampionata biće španski gradovi Кasteljon, Lirija, Torevijeha i Granoljers, gde je predvidjeno i odigravanje završnice takmičenja.

Preostalo je odigravanje još tri kvalifikaciona turnira, nakon kojih će biti poznati svi učesnici Svetskog prvenstva.

Кvalifikacioni turniri u Aziji na programu su od 15. do 25. septembra, kvalifikacije Severne Amerike i Кariba (SAК) održavaju se od 22. do 27. avgusta, a Južne i Centralne Amerike (JCA) od 4. do 10. oktobra.

Sastavi grupa: Grupa A: Francuska, Crna Gora, Angola, Slovenija Grupa B: Rusija, Srbija, Кamerun, Poljska Grupa C: Norveška, Rumunija, Azija 3, Azija 4 Grupa D: Holandija, Švedska, SAК 1, Azija 5 Grupa E: Nemačka, Madjarska, Češka, Slovačka Grupa F: Danska, Azija 1, Tunis, Кongo Grupa G: Hrvatska, Azija 2, JCA 1, JCA 3 Grupa H: Španija, Austrija, JCA 2, Azija 6

