ŠTETA: Rukometašima Srbije izmakla pobeda protiv Islanda na EP

Muškoj kadetskoj reprezentaciji Srbije izmakla je pobeda u trećem duelu grupe A Evropskog prvenstva u Hrvatskoj. U neizvesnoj završnici, posle rezultatske klackalice Island je slavio rezultatom 31:30 (12:14).

ISLAND – SRBIJA 31:30 (12:14)

ISLAND: Sigurnjoson 1, Asthorson 6, Adalsteinson, Jonason 5, Gunarson 4, Hadson 4, Valdimarson, Gudjonson 5, Gustafson, Oskarson, Finson, Torsteinson, Andrason, Runarson 6, Gunarson, Vidarson

SRBIJA: Mrdović, M. Dodić 3, Podunavac 4, Simić 1, Zekić, Nešić 1, Stamenković 2, Milovanović 1, Čabrilo 1, Mitrović, Antonijević 3, Predović 3, Zečević 5, Rogan 1, S. Dodić 5, Krivokapić

Kadeti Srbije ušli su u utakmicu rešeni da se domognu dva boda koja bi ih odvela u sledeću fazu takmičenja. Diktirali su tempo utakmice u prvom poluvremenu, imali konstantno vođstvo tokom prvog dela utakmice koje je išlo i do pet golova prednosti (10:5) sredinom poluvremena. Islanđani se nisu predavali i polako dodavali gas, pa se na odmor otišlo rezultatom 14:13 u korist Srbije. Na početku drugog poluvrema Island je napravio seriju 5:1, ali Srbija je početnu inicijativu Islanda neutralisala. Do sredine poluvremena naši momci su došli do izjednačenja, nakon čega se igralo gol za gol. Nastupila je rezultatska klackalica, a zbog velikog obe selekcije su davale sve od sebe i nisu odstupale. Velika želja i trud naših momaka ipak nije bio dovoljan i na kraju, golom prednosti Island je završio utakmicu u svoju korist.

Za igrača utakmice u našoj ekipi proglašen je Stefan Dodić.

Najefikasniji u našoj selkciji bili su Nikola Zečević i Stefan Dodić sa po pet pogodaka. U ekipi Islanda istali su se Asthorson i Runarson sa po šest golova.

Kadeti, iako nadomak cilja, nisu uspeli da se nađu među dve najbolje plasirane ekipe u grupi, pa takmičenje nastavljaju razigravanjem od 9. do 16. mesta.

Kurir sport / RSS