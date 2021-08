SPEKTAKL U BAČKOJ: Odžaci u znaku MMA ratnika Srbije, Rusije, Brazila…

"Serbian Battle Championship" najveći domaći i jedan od najkvalitetinijih MMA brendova u Evropi, donosni nam pregršt aktraktivnih boraca čija imena i istorija izdanja u vatrenom ringu obećava vrhunske borbe i još jedan sportski spektakl svetske klase. Iako je prvobitno najavljeno, ovu veliki internacionalni spektakl neće predvoditi borba između dva SBC šampiona, gde je za ulog bio najavljen šampionski pojas u muva kategoriji, između Verlesona Ribeira iz Brazila i neporaženog ruskog talenta Gadžija Šanavazova. Iz zdravstvenih razloga Šanavazov je bio primoran da otkaže učešće, dok je Verleson Ribeiro dobio novog protivnika.

foto: SBC

MMA veče ratnika u Odžacima će predvoditi neporažena domaća nada MMA sporta, Predrag Bogdanović iz Novog Sada, koji svakom novom prilikom pokazuje veliki napredak, i samouvereno gradi svoje ime na sve popularnijoj svetskoj borilačkoj sceni.

Svoj osmi uzastopni profesionalni trijumf Bogdanović će tražiti u duelu sa neporaženim ruskim borcem, Šamilom Kasumovim. Kasumov, pored takođe savršenog profesionalnog skora od šest pobeda bez poraza, ima izuzetno uspešnu amatersku karijeru, u kojoj je pored prestižnih titula ostvario i dve pobede nad bivšim UFC šampionom bantam kategorije Pjotrom Janom.

foto: SBC

Pored Bogdanovića, najbolji srpski borca u velter kategoriji, donedavni član najjače svetske MMA organizacije UFC, Stefan Sekulić, vraća se u SBC Revenge oktagon protiv još jednog renomiranog protivnika iz Rusije, dagestanskog profesionalca Zamilkana Jusupova i veruje da bi ga ova pobeda značajno približila povratku među svetsku elitu.

Pored bitki naših najboljih boraca, veoma zanimljive borbe nas očekuju od dokazanih profesionalaca iz Brazila, iz čuvenog "Nova Uniao" tima iz kog dolaze svetski šampioni Žoze Aldo i Renan Barao. Naši gosti iz Brazila će takođe odmeriti snage sa ruskim borcima, Verleson Ribeiro bori se protiv Gadžimurada Gasanova, dok će njegov brat Aleksandre "Lek Lek" Ribeiro imati priliku da se dokaže protiv opasnog Džamaludina Alijeva.

Pored ovih MMA duela najvišeg nivoa, zakazane su i dve borbe pripadnica lepšeg pola. Neporažena Tajda Ratajc iz Slovenije vraća se u borilište protiv protivnice iz Italije Analise La Bele, dok će Monika Kučinič, koja je nastupala za KSW i Rizin, takođe predstavljati Sloveniju u svojoj borbi protiv Aleksandre Tončeve iz Bugarske koja iza sebe ima borbe u čuvenom Bellatorovom borilištu.

foto: SBC

Borci su nakon izuzetno teških priprema, došli u najboljoj formi i uspešno su odradili zvaničnu proveru dogovorenih težinskih kategorija. 1. Jovan Zdelar 77,2kg vs TBA 2. Tajda Ratajc 52,2kg vs Analisa La Bela 52,3 kg 3. Alexandre Ribeiro * 69,2 kg vs Dzhamaludin Aliev 66,0 kg 4. Monika Kučinič 52,3 kg vs Aleksandra Toncheva 52,7 kg 5. Werlleson Ribeiro 61,2 kg vs Gadzhimurad Gasanov 61,7 kg Co-Main Event 6. Stefan Sekulić 77,5 kg vs Zamilkhan Yusupov 77,3 kg Main Event 7. Predrag Bogdanović 70,4 kg vs Shamil Kasumov 70,5 kg * Alexandre Ribeiro je bio teži od dozvoljenog limita, ali Dzhamaludin Aliev je pristao na borbu bez dodatnog skidanja kilograma njegovog protivnika.

Očekuje nas zaista vrhunski MMA spektakl najvišeg nivoa na platou ispred Sportskog i poslovnog centra Odžaci, uz slobodan ulaz i početak najavljen od 20 časova, u subotu, 21. avgusta.

