MAJA IMA ZDRAVSTVENI PROBLEM! Otkriveno zašto je Ognjenovićeva propustila pobedu protiv Azerbejdžana

Dvostruke uzastopne šampionke Evrope ostvarile su četvrtu maksimalnu pobedu u Beogradu, pošto su savladale Azerbejdžan 3:0 (25:17, 25:20, 25:19).

„Zaista nije nikakva fraza, teško je igrati ovakve utakmice, kada je velika razlika u kvalitetu. Nama je bilo potrebno da igračice iz prve postave odrade u prva dva seta kao neki trening i pripremu za narednu utakmicu. Mislim da je na kraju ipak bio koristan dan, da smo odradili ono što smo hteli. Danas smo već imali video pripremu za Rusiju, nismo posebno pripremali današnji meč. Sutra verujem da ćemo biti raspoloženi, koncentrisani i spremni za taj odlučujući okršaj za prvo mesto u grupi“, rekao je Kovačević.

U sastavu nije bilo kapitena Maje Ognejnović.

„Maja Ognjenović imala manji zdrastveni problem, ali biće u redu“.

Srbija je već obezbedila mesto u osmini finala. Kako bi osigurala prvo mesto u grupi potrebno je da uzmu dva seta protiv Rusije u sredu od 20 sati.

„Nije nevažno da zauzmemo prvo mesto u grupi, jer će nam to omogućiti mnogo lakšeg protivnika u osmini finala. Rusija je u mnogo izmenjenom sastavu u odnosu na Olimpijske igre, ali vrlo mlade i talentovane igračice imaju. One su poslednjih godina osvajale kadetska i juniorska takmičenja… To je ta generacija, uz nekoliko starijih i iskusnijih. Rusija kao država uvek može da sastavi kvalitetnu odbojkašku ekipu“, zaključio je Kovačević.

Kurir sport