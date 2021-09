ONI SNAGU PRONALAZE U SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI: Ovo su najveći vernici među sportistima!

Sport i religija na prvi pogled deluju kao dve potpuno nespojive stvari, međutim, jasno je da su po svojim uverenjima izuzetno bliske.

Vera je zadužena za psihu i dušu, a sport za telo.

Mnogi izuzetno uspešni sportisti su tako mir i duhovnu snagu pronašli u pravoslavlju i s verom u Boga beleže, ili su beležili, sjajne rezultate u sportu kojim se bave.

Kolika je povezanost crkve i sporta najbolje govori činjenica da neretko možemo čuti kako sveštena lica, pa i sam poglavar SPC podržavaju naže sportiste, ohrabruju ih, čestitaju na uspesima...

Patrijarh Porfirije, poglavar Srpske pravoslavne crkve, nedavno je priredio svečani prijem za naše zlatne vaterpolisti, redovno čestita Novaku Đokoviću na uspesima i podržava sve sportiste.

Evo koji sportisti su poznati kao veliki pravoslavci:

Nikola Mirotić

Bivši NBA as, a sada košarkaš Barselone, važi za velikog vernika.

Pored toga što je sjajn košarkaš, Nikola je izuzetan čovek i pravi dobrotvor.

Mirotić je bio izuzetno aktivan tokom litija za odbranu svetinja u Crnoj Gori. Javno je podržao vladike i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u teškoj borbi.

foto: Printscreen: Instagram/nikolamirotic33

Potpisao je peticiju protiv sramnog Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, a poznat je i po nesebičnom pomaganju i humanitarnim akcijama za srpske porodice na Kosmetu i u Kninu.

foto: Printscreen

Mirotića je veoma pogodila smrt mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, pa se na emotivan način oprostio od njega.

"Jutros su se otvorila Nebesa i Carstvo Hristovo postalo bogatije za jednog pravednika. Hrist pred kojim si čitavog života klečao, uspravio te je i blago ti se nasmejao. Mi, tvoji vojnici smo tužni, jer nam je rastanak sa tobom pretežak. Još odzvanja zvuk tvoga glasa i još se čuju koraci reke naroda koja je tobom i na tvoju reč potekla. Koju si vodio i predvodio nepokolebljivo i hrabro, sa molitvom u srcu. Nisu uspeli da te slome. Ostao si stena, vladiko naš dragi, čak i kada su sa svih strana hteli da te raskomadaju. Da te unize. Da te ismiju. Ostao si svetao i u mrklom mraku koji su ti pripremili. I iskru zažeženu Hristom, raplamsao si u mnogim srcima. Doviđenja, dragi vladiko, doviđenja u Nebeskom Jerusalimu. Bio si smrtan - više nisi!"

Mirotić je pomno pratio dešavanja u Crnoj Gori proteklih dana i nakon ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija poželeo je novom poglavaru da bude dostojan svog mesta.

"Želim našem dragom mitropolitu, visokodostojnom gospodinu Joanikiju, da bude bedem i tvrđava pravoslavlja i da mudro rukovodi poverenu mu pastvu, molitvenom pomoći najvestije Carice Nebeske. Neka bi bio dostojan naslednih naših svetih mitropolita. Aksios", napisao je košarkaš Barselone na Tviteru.

Želim nasem dragom mitropolitu, viskodostojnom gospodinu Joanikiju, da bude bedem i tvrdjava pravoslavlja i da mudro rukovodi povjerenu mu pastvu, molitvenom pomoci najsvetije Carice Nebeske. Neka bi bio dostojan nasljednih nasih svetih mitropolita. AKSIOS! pic.twitter.com/ASLpKXMu5x — Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) September 5, 2021

Novak Đoković

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je veliki vernik i često je donirao novac za obnovu pravoslavnih hramova.

Teniski as je nosilac najvećeg priznanja Srpske pravoslavne crkve - ordena Svetog Save.

"Poštujem priznanja koja sam dobio od Srpske pravoslavne Crkve, to je ogromna čast i osećam se privilegovanim zbog toga" rekao je jednom prilikom naš as.

Novak redovno sa porodicom obilazi crkve i manastire, prisustvuje službama i razgovara sa monasima.

Mateja Kežman

Bivši fudbaler Partizana Mateja Kežman je poznat kao veliki pravoslavac.

Još dok je igrao u Partizanu, a i kasnije u inostranim klubovima, redovno je postio tokom Božićnog posta, čak i kada je igrao važne utakmice.

foto: Profimedia

Svojim donacijama je pomagao manastir Đurđevi Stupovi, ali i mnoge druge hramove i organizacije.

Kežman je uvek isticao da mu je religija pomogla da bude uspešan u sportu kojim se bavio.

"Religija mi je pomogla da se izborim sa nekim teškim trenucima u fudbalu, kao što su te epizode u reprezentaciji ili u Parizu. Zahvaljujući veri ja sam vraćao svoju snagu, energiju i duhovni mir. Fudbaleri tokom karijera dođu u velike psihološke krize jer u sebi nemaju tu snagu i nemaju kome da se obrate kada im je teško, kao što sam ja imao Gospodu. Njihov vapaj često niko ne čuje", rekao je u jednom intervjuu bivši reprezentativac naše zemlje.

Uvek je isticao da živi hrišćanski.

"Verujem u Boga i poštujem sve kanone i naravno, pravoslavni sam hrišćanin. Mnogo mi znači vera u Boga na svakom planu, psihološkom i opštem, tako da svoju porodicu usmeravam u tom pravcu. Molim se Bogu svakodnevno, nebitno je da li je to samo na sportskom planu ili uopšte na privatnom. Pomažem i sebi, i još jedanput kažem - mnogo mi znači jer sam pronašao sebe u svemu tome", rekao je jednom prilikom Kežman.

Dejan Tomašević

Proslavljeni reprezentativac naše zemlje i bivši funkcioner Košarkaškog saveza Srbije Dejan Tomašević poznat je kao veliki vernik.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Tomašević je više puta išao na hodočašće u Jerusalim.

Uvek ističe da mu je vera u Boga pobogla u životu i da žali one koji nemaju osećaj sveprisustva božjeg, kao i da deli ljude na one koji veruju i one koji ne veruju u Raj i Pakao.

Tomašević je u jednom intervjuu istakao da mu mnogo znači i to što su njegova deca prihvatila duhovne vrednosti.

"Sećamo se proslava sa decom kada su bila mala i kako su rasla, nastavili smo da zajedno uživamo u tim slavljima. Naša deca su prihvatila sve te vrednosti, svi smo zajedno tokom praznikaa i kod njih se može osetiti duhovna crta. Mi smo im pokazali put, i drago mi je da su tu uz nas, a sada kako će se oni razvijati u životu,to je već na njima. Moje je da se nadam da će ga proslavljati na ovaj način i kad se jednog dana osamostale".

Dejan redovno obilazi manastire i crkve, posti, svake nedelje ide na liturgiju...

Goran Dragić

Košarkaški reprezentativac Slovenije Goran Dragić ponosno ističe da je pravoslavne vere.

МИР БОЖИЈИ, ХРИСТОС СЕ РОДИ! pic.twitter.com/3BwPmO127s — Goran Dragić (@Goran_Dragic) January 7, 2019

Po majci Slovenac, po ocu Srbin... Iako je odlučio da igra za zemlju u kojoj je rođen, svoje korene nije zaboravio i nikada nije presta da poštuje srpsku i pravoslavnu tradiciju.

foto: EPA/TOLGA BOZOGLU

U domu Dragića, gde god da se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama, uvek se slave pravoslavni praznici i krsna slava. Ispoštovani su svi običaji, kako dolikuje. Naravno, decu vaspitava u pravoslavnom duhu.

Dragić je nedavno na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem.

foto: Instagram / Goran Dragić

Kurir sport