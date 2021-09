ŠKOLARIJADA 2021: Sombor bio domaćin rvačkog takmičenja, učestvovalo 193 rvača iz 37 škola

Školsko prvenstvo Srbije u rvanju za učenike osnovnih škola održao je minulog vikenda u Somboru.

Ujedno je to takmičenje bilo kvalifikaciono za "Školarijadu 2021", svetsko prvenstvo osnovnih škola koje će se održati u 14 sportova u Beogradu između 11. i 19. septembra.

Do sada je za ovo takmičenje prijavljeno preko 2.500 sportista iz 42 države sveta.

Sombor je bio domaćin 193 rvača iz 37 škola u Srbiji.

Najuspešnija škola u Srbiji u konkurenciji dečaka je OŠ "Đura Jakšić" - Pančevo, a u stopu ih prati OŠ "Stevica Jovanović" - Pančevo. Dok je kod devojčica najuspešnija škola u Srbiji OŠ "Stevica Jovanović" - Pančevo.

Dečake je kroz ovo prvenstvo vodio trener RK Dinamo Vujo Šajić, a devojčice Dragana Jankov.

Prva mesta osvojili su Ognjen Todosijević - kategorija do 62 kg - OŠ "Đura Jakšić", Stefan Todosijević - kategorija do 68 kg - OŠ "Đura Jakšić", Natalija Obradinov - kategorija do 46 kg - OŠ "Bratstvo i jedinstvo" i Milica Sekulović - kategorija do 50 kg - OŠ "Stevica Jovanović"

Oni su pored titule Školskog prvaka Srbije ostvarili i plasman na "Školarijadi 2021",

Treća mesta osvojili su: Lazar Pavlović - kategorija do 41 kg - OŠ "Stevica Jovanović", Aleksa Jović - kategorija do 52 kg - OŠ "Stevica Jovanović", Vuk Ciculj - kategorija do 85 kg - OŠ "Branko Radičević" i Lena Ećimović - kategorija do 54 kg - OŠ "Stevica Jovanović",

Dok su bez medalja ostali takmičari koji su izgubili u borbi za bronzanu medalju Jakša Ećimović - kategorija do 44 kg - OŠ "Stevica Jovanović", Miloš Jovanović - kategorija do 75 kg - OŠ "Zmaj Jovan Jovanović", Danilo Bošković - kategorija do 75 kg - OŠ "Isidora Sekulić" i Serž Ovakimjan - kategorija do 62 kg - OŠ "Vasa Živković".

