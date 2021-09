PATRIJARH U POSETI KOD BALAŠEVIĆA: Sin Đorđa Balaševića Aleksa otkrio koliko mu je vera pomogla kada je ostao bez oca!

Patrijarh Porfirije bio je u gostima kod porodice Balašević. Tačnije, Aleksa Balašević, tvorac borilačkog spektakla Megdan i sin nedavno preminulog kantautora Đorđa Balaševića ugostio je njegovu Svetost srpskog patrijarha u Novom Sadu.

foto: Printskrin/Instagram

Aleksa Balašević, koji je dosad uspešno organizovao devet Megdana u raznim gradovima Srbije, pohvalio se na društvenim mrežama fotografijom sa patrijarhom Srpskim gospodinom Porfirijem.

foto: Printskrin/Instagram

- Bio nam je Patrijarh. Nije samo bio već po koji put raširio krila našoj kući. Dana kada je moj otac otišao u ispomoć Svecima i Anđelima, tada me je Patrijarh nazvao, u nekoliko minuta objasnio da nemam razloga da budem tužan, pokazao mi je mog oca u svim zapovestima, i ja sam ga zaista video. Kad kažeš Svetac pomisliš samo na one na Nebu, a koliko je samo nas koji veruju i u one na Zemlji..." Poklonik Aleksa Balašević ☦❤"

Kurir sport/A. R.