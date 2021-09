DANIJEL RIKARDO POSLE POBEDE U MONCI: Niko nije očekivao da vodim od početka do kraja!

Vozač Meklarena Danijel Rikardo rekao je danas niko nije očekivao da će voditi od početka do kraja trke u šampionatu Formule 1 za Veliku nagradu Italije.

"Da vodim doslovno od početka do kraja, mislim da niko od nas to nije očekivao. Osećao sam nešto u petak. Znao sam da će biti nešto dobro", rekao je australijski vozač.

foto: Profiimedia

Rikardo je danas zabeležio osmu pobedu u karijeri vozača Formule 1, a svom timu je doneo prvu pobedu od Velike nagrade Brazila 2012. godine.

"Juče je sve dobro funkcionisalo, ali to nikada nije garanacija da ćemo voditi tokom trke. Izdržao sam napred. Mislim da nismo imali veliku brzinu, ali bilo je to dovoljno da Maks ostane iza na startu", dodao je on.

Drugo mesto pripalo je njegovom timskom kolegi Landu Norisu, koji je istakao da su četiri godine, od kada je on u ekipi radili na tome da dodju do dvostruke pobede, "i da je sada veoma srećan".

foto: Profiimedia

Treće mesto zauzeo je Valteri Botas iz Mercedesa, koji je trku počeo sa 19. pozicije zbog četvrte promene pogonske jedinice.

"Rekao sam ekipi da ću danas biti na podijumu. Drago mi je što smo uzeli više bodova od Red Bula", istakao je on.

U 26. krugu trke prilikom povratka Luisa Hamiltona (Mercedes) na stazu, došlo je do incidenta izmedju njega i vodećeg u generalnom plasmanu, vozača Red Bula Maksa Verstapena, prilikom kojeg je bolid Verstapena odskočio od ivičnjaka, i popeo se na bolid Hamiltona.

Vodjstvo u generalnom plasmanu zadržao je Verstapen (226,5 bodova), dok je drugi Hamilton (221,5).

Naredna trka vozi se 26. septmebra za Veliku nagradu Rusije.

Beta