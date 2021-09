NA ZLATIBORU BRUSE FORMU ZA SVETSKU SMOTRU: Finiš formatiranja srpskih boksera za SP u Beogradu, novčane nagrade od AIBA

Svetsko prvenstvo u olimpijskom boksu za muškarce pod ingerencijom Međunarodnog bokserskog saveza (AIBA) kuca na vrata srpskog sportskog bastiona, beogradske Arene kroz koju će od 24. oktobra do 6. novembra 2021. prodefilovati najbolji bokseri sveta i boriti se za zlato, ali i vredne novčane nagrade.

Srpski bokseri odavno u mislima, odavno u pripremama za najveći događaj njihovih karijera, jer nijedno takmičenje ne može da se poredi sa svetskim šampionatom čije osvajanje znači večni oreol nepobedivosti za ratnika koji je život posvetio plemenitoj veštini i magičnom četverouglu.

Srpski boks reprezentativaci krenuli su u februaru sa formatiranjem sportske forme, odnosno brušenjem stanja najveće spremnosti sportiste koje mu omogućava da ide preko svih svojih limita nanajvažnijim takmičenjima.

Osvajanjem planinskih masiva Rusije, kavkaškog Elbrusa koji jevlasnik najvišeg vrha na Starom kontinentu sa nadmorskom visinom od 5642 metra, naši boks vitezovi prošli su kroz spartanski dril koji ih je spremio da odgovore na najsloženije zadatke pred koje ih je dovela 2021. godina, od Evropskih šampionata, prestižnih takmičenja na domaćoj i među narodnoj sceni, tako i regionalne i superlige Srbije. Spartanci su verovali u disciplinu, samoodricanje i jednostavnost, istim geslom vode se i naši reprezentativci koji su poslednjih šest meseci kroz neprestani rad i nadmetanja, kroz krv i znoj trasirali put za najvažnije takmičenje sezone, za Svetsko prvenstvo na kome će braniti čast domaćina, čast Srbije.

foto: BSS

“Nalazimo se u foto finišu brušenja forme za Svetsko prvenstvo u Beogradu. Prošli smo dugačak, iscrpljujući put intenzivnih treninga gde smo kombinovali izdržljivost, snagu, brzinu, radili smo predano na cilju koji smo sebi zacrtali, a to je da budemo psihofizički najobučenija boks selekcija na svetu. Znamo da će mnogi reći to je nerealno, ali isto tako i mi kažemo nismo ovde da budemo bez ambicija i to onih najvećih, da budemo bez snova. Naprotiv, ovde smo da sebi zadamo najveće ciljeve, što smoi učinili, ovde smo da maštu i želju pretvorimo u stvarnost i na tome radimo svakodnevno. Naša ambicija je da u budućnosti budemo svetska boks velesila, asa radom, redom i disciplom sve se stiže i postiže” - objašnjava selektor muške seniorske boks selekcije Srbije Milan Piperski.

Od početka septembra seniorska muška boks selekcija Srbije nalazi se u ruži vetrova, planinskom raju Zlatiboru, gde pripreme za izalazak na veliku scenu beogradske Arene i Svetskog šampionata privode kraju.

foto: BSS

“Specifičnosti našeg sporta su individualni karakter, težinske kategorije, tehničke i taktičke mogućnosti, jedna kompleksnost koju treba složiti, upakovati i postići planirane rezultate. Nošeni novom energijom sa pripema u Rusiji, istim putem smo nastavili i na našem Zlatiboru gde dišemo punim plućima, gde i nakon pakelnog rada umor kapitulira, a adrenalin neprestano raste. Svaki dan nam je do detalja isplaniran, od obima treninga, broja treninga, do intenziteta tokom poslednje faze pripremnog perioda i planiranog dovođenja u težinsku kategoriju. Radimo na elementima koji pozitivno utiču na psihološke promene, raspoloženje, kvalitet sna, subjektivne promene koje bi na kraju trebalo da podignu motivaciju i fokus na najviši mogući nivo. Sad smo pred poslednjom fazom u kojoj ćemo samo brinuti o finesama i kada ćemo odlučiti ko sa šireg spiska i sa priprema ulazi u konačan spisak učesnika SP u Beogradu, a naša reprezentacijaće imati u svim kategorijama po jednog predstavnika u Areni i verujemo u bar jednu medalju”- zaključio je Piperski.

Pripreme na Zlatiboru seniorske muške boks selekcije Srbije teku pod stručnim nadzorom selektora Piperskog, kao i stručnog štaba koji je ojačan čuvenim kubanskim trenerom Horhe Luis Frometom, kondicionim trenerom Igorom Tomaševićem, ruskim trenerima Stanislavom Golubevim i Davidom Georgijem, Zoranom Didanovićem. Ljubom Majranovićem i Rašidom Dibirovim.

Na pripremama na Zlatiboru učestvuju: Veljko Gligorić, Omer Ametović, Tamir Galanov, Aleksa Marković, Semiz Aličić, Pavel Fjedorov, Dzejlan Toskić, Sandro Poletan, Almir Memić, Slobodan Jovanović, Vladimir Mirončikov, Stefan Camović, Sadam Mamedov, Sergej Kalčugin, Vladan Babić, Nemanja Gavrilović i Veljko Ražnatović.

foto: BSS

“Zlatibor je već dve nedelje naša kuća gde radimo i spremamo se za sve ono što nam dolazi, a to je najpre Pojedinačno seniorsko prvenstvo Srbije koji je pripremni turnir za nas reprezentativce koji ćemo učestvovati na Svetskom prvenstvu u Areni. Nadamo se da će sve na Prvenstvu Srbije u Šapcu koje startuje 22. septembra proteći kako treba, što znači bez povreda kako nam ne bi omelo dalji tok priprema za Arenu. Treninzi su raznovrsni, kvalitetni, jakog tempa, radimo sa ozbiljnim trenerima, sa ozbiljim pristupom svemu što se vidi kako kod najmlađih, kod boksera koji su tek prešli u seniorske vode pa do mene koji sam tu najstariji već godinama unazad. Nadamo se svi dobrim rezultatima i verujemo da ćemo spremni dočekati Svetsko prvenstvo, gde verujemo da možemo da napravimo nemoguće, da uzmemo nekoliko medalja. Lično bio bih zadovoljan bronzom gde ću kao domaćin i kapiten reprezentacije Srbije imati dodatni motiv da nastupim najbolje moguće, da se možda nakon toga posvetim profesinalnom ili otvorim klub gde bi radio sa budućim srpskim boks pokolenjima ili na zasnivanju neke nove škole sporta u Beogradu. Videćemo kako će stvari da se odvijaju, idemo korak po korak, prvo Prvenstvo Srbije da dokažemo ko smo i šta smo, pa onda dalje u nove pohode” –zaključio je kapiten boks selekcije Srbije Vladan Babić.

Osvajači medalja na AIBA Svetskom prvenstvu za muškarce u Beogradu 2021. prvi put u 75-godišnjoj istoriji AIBA će biti nagrađeni značajnim novčanim nagradama od strane ove krovne svetske organizacije. Novčani fond je postavljen na 2,6 miliona dolara. Nagrada za prvo mesto je 100.000 dolara, srebrna medalja donosi 50.000, a obe bronze u svakoj težinskoj kategoriji 25.000 dolara.