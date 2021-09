SKANDAL NA EVROPSKOM PRVENSTVU Prljava igra Poljaka: Domaćini odredili Srbiji termin polufinala koji nije ni postojao u rasporedu!

Termin odigravanja ove utakmice imao je najblaže rečeno " zanimljivu" predigru.

Srbija je protiv Italije trebalo da igra od 17.30, potom je termin promenjen za 20.30, a konačan je 21.00.

Poljska kao domaćin iskoristila je pravo da svoj polufinalni duel sa Slovenijom igra prva od 17.30h i pobednik pobednik tog duela imaće vremena za odmor pred nedeljno finale.

Naravno i poraženi u borbi za bronzu.

Ipak kap koja je prelila čašu je pomeranje i to drugog termina sa 20.30h na 21h.

Na to je ukazao i selektor Srbije Slobodan Kovač.

„Promenili su satnicu i stavili su da mi igramo od devet sati. Ovo je jedina utakmica na EP do sada koja se igra u tom terminu. Ne znam da li ne znaju da organizuju ili to rade namerno. Da je u osam mogli bismo da prihvatimo... Ali, šta je tu je. Došli smo do polufinala, dobar je rezultat, možemo bolje, hoćemo bolje i više. To su neke stvari koje treba da nas motivišu još više da pružimo maksimum i ostvarimo dobar rezultat“, rekao je selektor Kovač i nastavio u istom tonu:

„Sama organizacija nije najbolja, mada Poljaci znaju to dobro da rade. Ovog puta nije bilo najbolje, jer su mnogo velike pauze bile između promena gradova i samih utakmica. Ovde smo tri dana bez meča, pa onda igramo dve najvažnije utakmice u dva dana. Mislim da je to propust organizatora“, dodao je selektor.

Raspored je zgusnut, kaže Kovač.

„Ako imamo utakmicu do ponoći, a treba da spremamo sledećeg protivnika i da održimo sastanak sa igračima... To ne može da se radi ranije, unapred, jer kako da pričam o nekoj sledećoj ekipi ako još nismo napravili korak ka tom protivniku, to jest nismo preskočili prethodnu prepreku“, istakao je selektor.

Ostaje samo da se nadamo se da će proraditi čuveni srpski inat na očigledno perfidnu igru domaćina.

Kurir sport