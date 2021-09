EKSPRESNO UGUŠIO PROTIVNIKA, PA ISPROZIVAO SRBINA: Rakiću, ti si sledeći!

Američki borac Entoni Smit savladao je Rajana Spena u glavnoj borbi UFC Vegas 37 večeri u poluteškoj kategoriji.

Iskusni borac iz Teksasa je završio posao posle tri minuta i 47 sekundi borbe i to gušenjem.

Odmah nakon borbe Amerikanac je poslao poruku Aleksandru Rakiću, srpskom borcu rođenom u Austriji, koji mu je naneo poraz u avgustu 2020. godine.

"Želim Aleksandra Rakića! On samo sedi i ne radi ništa. To je ono što želim. Zaslužio sam to" poručio je Smit.

foto: Profimediia

Rakić mu je ekspresno odgovorio.

"Slobodan sam u decembru", napisao je Srbin na Tviteru.

I'm free in December @Mickmaynard2 — Aleksandar Rakic (@rakic_ufc) September 19, 2021

Kurir sport